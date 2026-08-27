Golpe a “Los Mezcales” en Colima: Caen “El Amarillo” y “La Adelita” con más de 2 mil dosis de droga

Un golpe a las estructuras del crimen organizado se registró en el estado de Colima tras un operativo conjunto entre fuerzas federales y locales. Autoridades confirmaron la detención de dos presuntos operadores clave del grupo delictivo conocido como el Cártel Independiente de Colima o "Los Mezcales", "El Amarillo" y "La Adelita".

Los elementos de seguridad mantienen operativos constantes en la capital para debilitar las actividades delictivas en la región.

Operativo en el municipio de Colima

La detención se hizo por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, del Estado de Colima en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, Semar.

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia en diferentes puntos de la capital colimense.

¿Quiénes son los dos presuntos operadores detenidos?

Las fuerzas de seguridad lograron arrestar a Francisco "N", conocido bajo los alias de "El Amarillo" o "El Cobra". En un despliegue operativo distinto pero dentro de la misma estrategia, las autoridades capturaron a Herendira "N", identificada con los apodos de "Adelita" o "Abril".

Ambos son señalados como generadores de violencia y encargados de la distribución de sustancias ilícitas para el grupo "Los Mezcales".

SSPC y Marina detienen a dos objetivos del Cartel Los Mezcales en Colima; les aseguraron más de 2 mil dosis de metanfetaminas



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Aseguran más de 2 mil dosis de metanfetaminas

Durante las detenciones en el municipio de Colima, los elementos de la Marina y la SSPC decomisaron más de 2 mil dosis de una sustancia granulada de color blanco, con las características de la metanfetamina.

Todo el cargamento ilegal fue empaquetado y asegurado para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

¿Qué le pasó a "La Adelita" y "El Amarillo"?

Tanto Francisco "N" como Herendira "N", junto con las dosis de droga incautadas, fueron trasladados y entregados al Ministerio Público.

Las autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal señalaron que continuarán haciendo patrullajes y supervisando en todos los municipios de la entidad.

El grupo criminal de ambos detenidos es una organización local que opera en el estado de Colima y mantiene una violenta disputa territorial contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.