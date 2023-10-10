Los Peluches: Ego Gatelenguele promete que esta vez habrá vacunas sí votan por él

Hoy en Los Peluches, el doctor Ego Gatelenguele acude al panteón para prometerle a sus habitantes que si votan por él, esta vez sí habrá vacunas, pero no contaba con que los fantasmas de sus promesas murieron por esperar “la patria”.

Ante tal inconveniente, Ego le pide a Mayo Sesgado recoger sus credenciales de elector y hacer un registro que lo muestren como el candidato predilecto; sin embargo, Mayo le dice que hay un vivo y una muerta que no está tomando en cuenta: el policía García Papuch y su campaña.