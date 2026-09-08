“La ley no es la ley": Lourdes Mendoza exhibe censura del INE contra el PAN en Chihuahua

En su nueva sección semanal en Hechos Contigo, la columnista Lourdes Mendoza advirtió sobre el adelanto de los tiempos electorales rumbo a 2027 y la escalada de persecución y censura emprendida por el oficialismo contra la oposición. Mendoza denunció que Morena, el PVEM y el PT operan bajo una lógica permanente de campaña donde “la ley no es la ley”, apoyados por la condescendencia del INE y del Tribunal Electoral. Como muestra de esta embestida, la periodista expuso el caso de Chihuahua, donde la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, instaló espectaculares criticando la precariedad del IMSS y vinculando al partido gobernante con el deterioro institucional, lo que desató una respuesta inmediata de la dirigencia guinda y la visita del director del Seguro Social, Zoé Robledo, para intentar contener el impacto mediático.

La comunicadora detalló cómo las autoridades electorales actuaron de forma expedita contra la oposición, emitiendo medidas cautelares en menos de 72 horas para ordenar el retiro de los espectaculares y la suspensión de spots del PAN, mientras las impugnaciones presentadas por Acción Nacional permanecen encarpetadas. Mendoza señaló que la molestia del oficialismo radica en ser exhibido de cara a los comicios de 2027, al tiempo que respaldó la narrativa del PAN local frente a la crisis de seguridad bajo el lema de no permitir que la entidad se convierta en Sinaloa ni se consolide el sometimiento a la agenda oficialista.