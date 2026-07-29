OFICIAL | INE censura a “Alito” al ordenar eliminar publicaciones contra Morena por llamarlos “narcopolíticos

La libertad de expresión volvió a colocarse en el centro del debate público y está vez no fue por una reforma legal ni por una iniciativa del Congreso, sino por una decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que, desde ya, marca un precedente delicado: ordenar la eliminación de publicaciones de un dirigente opositor por considerar que podrían constituir expresiones calumniosas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió conceder medidas cautelares solicitadas por Morena y ordenó al presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, retirar diversas publicaciones de sus redes sociales en las que calificó al partido gobernante con expresiones como "narcogobierno", "narcopropagandista", "narcopolíticos", "narcodictadura", "Cártel de Morena" y "narcopartido".

De acuerdo con el órgano electoral, esas expresiones podrían implicar la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena, por lo que determinó procedente ordenar la baja de cinco publicaciones realizadas desde las cuentas personales del dirigente priista, así como cuatro publicaciones o republicaciones difundidas por las redes oficiales del PRI.

La denuncia de Morena prosperó ante el INE

La resolución se tomó durante una sesión extraordinaria urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias en la que Morena argumentó que los mensajes difundidos por Moreno Cárdenas vinculaban falsamente al partido con el narcotráfico y la delincuencia organizada mediante calificativos que, desde su perspectiva, constituyen expresiones calumniosas.

Tras analizar la queja, la Comisión concluyó que existían elementos suficientes para dictar medidas cautelares mientras el asunto continúa su curso, es importante destacar que la decisión no representa una resolución definitiva sobre el fondo del caso, pero sí obliga al retiro inmediato de las publicaciones señaladas.

URGENTE, A LA OPINIÓN PÚBLICA:



Hace unos momentos, la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico decidió, por unanimidad, prohibirme calificar a MORENA de NARCOPARTIDO y ordenó retirar de mis redes y de las del @PRI_Nacional los mensajes en los que la señalé de esa manera.… pic.twitter.com/EyhfKuvM1A — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 29, 2026

"Alito" acusa censura y anuncia que impugnará la resolución

La respuesta del dirigente nacional del PRI fue prácticamente inmediata, en sus redes sociales sostuvo que la determinación del INE "fortalece la censura, limita la crítica política y protege a Morena", al tiempo que acusó al instituto de perseguir expresiones en lugar de defender la libertad de expresión.

"Es inaceptable que el INE dedique su tiempo a perseguir palabras, en lugar de defender con firmeza la libertad de expresión", escribió.

Moreno también afirmó que la resolución convierte a la autoridad electoral en un mecanismo de protección para el partido en el poder y advirtió sobre el precedente que, a su juicio, representa este tipo de decisiones.

"Cuando una institución decide qué puede decir un dirigente político sobre el partido en el poder, deja de actuar como árbitro imparcial y abre la puerta a la censura", señaló.

El líder priista aseguró que impugnará el acuerdo y adelantó que llevará el caso ante organismos internacionales.

"En el PRI no vamos a guardar silencio. Vamos a impugnar esta resolución y vamos a seguir denunciando el desastre que vive el país", expresó.

Asimismo, concluyó su posicionamiento con una advertencia política:

"No permitiremos que Morena avance, bajo el silencio internacional, hacia las mismas prácticas autoritarias con las que los regímenes dictatoriales persiguen y someten a sus adversarios".