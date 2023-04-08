Así luce actualmente el “bebé demonio” de la película “La Pasión de Cristo”

La película “La Pasión de Cristo”, de Mel Gibson, es una de las producciones referentes de Semana Santa, la cual tiene una escena que causó temor a más de uno debido a que aparece un “bebé demonio”, el cual es interpretado por el actor Davide Marotta, y así es como luce a 19 años del estreno.

“La Pasión de Cristo” se estrenó en 2004 bajo la dirección de Mel Gibson, con Jim Caviezel como Jesús; Monica Bellucci como María Magdalena. La cinta relata la vida del hijo de Dios hasta el momento de su crucifixión.

Justamente en una de las escenas de la crucifixión aparece una mujer, que aparentemente es el diablo, interpretada por la actriz Rosalinda Celetnano, cargando al “bebé demonio” a quien le dio vida el actor Davide Marotta, y que su caracterización como el hijo de satanás causó temor entre todos.

Los personajes que interpretan a satanás y a su hijo aparecieron sonriendo mientras Jesús recibía latigazos por parte de los romanos.

Así se ve en la actualidad el “bebé demonio” de “La Pasión de Cristo”

Davide Marotta es un actor italiano que padece enanismo, actualmente tiene 60 años de edad, y cuando interpretó al “bebé demonio” tenía 42 años, pero fue caracterizado como un niño recién nacido para la película "La Pasión de Cristo".

El actor de “bebé demonio” nació en Sofía, Bulgaria, estudió teatro y televisión, pero se especializó en dirección cinematográfica. Su carrera la inició en teatro hasta que empezó a incursionar en la pantalla grande.

“La Pasión de Cristo” no es la única producción en la que ha trabajado, pues tiene participaciones en películas italianas como “II professor Cenerentolo” de 2015; “Pinocho” de 2019 y “Chi ha incastrato Babbo Natale” de 2021.

