“Me escondí en el clóset": Luisa Peña narra el terror que vivió en hotel de Acapulco por “Otis”

La noche del martes 24 de octubre, el huracán “Otis” se intensificó de una tormenta tropical en uno de los fenómenos naturales de esta clase más peligrosos que ha afectado a Guerrero en los últimos años. Tocó tierra como categoría 5, por lo que causó severos daños que no pueden ser cuantificados, sin embargo usuarios de redes sociales han dejado testimonio de su experiencia como el caso de Luisa Peña, quien narró cómo vivió la situación.

Luisa Peña es una generadora de contenido de redes sociales y a través de sus cuentas difundió videos en los que narra la terrible experiencia de haber quedado atrapada en medio de los estragos dejados por este huracán, que hasta las 10 horas de este miércoles ya es categoría 1.

La mujer compartido videos desde su cuenta de TikTok donde muestra cómo vivió la llegada del huracán a Guerrero, lugar al que viajó por temas de trabajo.

Muestra cómo es que los vientos intensos fueron llegando al hotel Princess, donde narra que jamás había presenciado un huracán.

Aunque intenta mantener la calma, explica que debido al miedo que genera el sonido del viento y la tormenta, se le complicó dormir.

Luisa Peña se metió a clóset para resguardarse de “Otis”

Explica que la situación se tornó extremadamente peligrosa cuando, alrededor de las 11 de la noche, se quedaron sin electricidad y los vientos aumentaron su intensidad.

Posteriormente difundió por medio de TikTok cómo quedó el hotel tras la llegada de “Otis” a Guerrero, donde se ven los daños en el lobby del lugar.

Narra cómo quedaron varias secciones del hotel, donde revela que los techos cayeron y las algunas ventanas y puertas quedaron destruidas.

“Son las 3:15 de la mañana, estoy en Acapulco en el Hotel Princess, acaba de pasar lo más cañón que fue literal, estuve en el ojo del huracán. Me acaban de rescatar, en un momento cuando dieron las 11 de la noche se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da”, recuerda.

Ante el miedo que sentía, se refugió en un clóset y compartió cómo trató de lidiar con el pánico rezando y meditando para mantener la calma.

“Me escondí en el clóset y literal pues me puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mi, del tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más”, agrega al borde de las lágrimas.

También comenta que entre los daños causados por el huracán en el hotel; se cayó el techo en su habitación, se rompieron las ventanas y el piso se inundó. Además de que a partir del cuarto piso no había electricidad.

“Aquí reportan que no saben, no saben cuáles son los daños más allá de los materiales pero les puedo decir que está destruido, en mi cuarto se cayó el techo, se rompieron los vidrios, inundados los pisos, a partir del piso 4 para arriba sin luz”, mencionó.

A pesar de la situación, la influencer aclara que fue rescatada y se encuentra viva y resguardada del peligro junto con otras personas que estaban en el mismo hotel.