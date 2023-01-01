Lula llama a la paz en reuniones con representantes de Rusia y Ucrania

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió el sábado con representantes de Rusia y Ucrania antes de su toma de posesión y pidió el fin de la guerra entre los dos países.

Lula, que prestará juramento el domingo 1 de enero, dijo en Twitter que se había reunido por separado con la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, y con la viceprimera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko.

Las dos estaban en Brasil para representar a sus países en la toma de posesión de Lula y se reunieron con él y su futuro ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, de acuerdo a imágenes compartidas por el líder izquierdista.

Lula da Silva afirmó que le dijo a Matvienko que Brasil desea "la paz y que las partes encuentren un terreno común para poner fin al conflicto", que comenzó cuando Rusia envió soldados a Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Aseguró que la ucraniana Svyrydenko le trajo un informe sobre la situación de su país.

"En Brasil tenemos la tradición de defender la integridad de las naciones y vamos a hablar con quien sea posible por la paz", dijo Lula, quien habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, a principios de este mes para discutir las relaciones bilaterales entre Brasil y Rusia.

Recebi a presidenta do Conselho da Federação Russa, Valentina Matvienko, chefe da delegação do país. Agradeci os cumprimentos de Putin trazidos por ela e expressei o desejo do Brasil pela paz e que as partes encontrem um ponto comum para o fim do conflito.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/iBRVNyY5cL — Lula (@LulaOficial) December 31, 2022

Lula: de vuelta a la política

Lula da Silva ha tratado de compartir el mensaje de que "Brasil está de vuelta" en el escenario mundial después de cuatro años bajo el presidente saliente Jair Bolsonaro, cuya laxa supervisión del medio ambiente y los ataques al sistema electoral de su país ahuyentaron a muchos diplomáticos.

Se espera que Lula viaje a Estados Unidos, China y Argentina a principios de su mandato, mientras que fuentes dijeron a Reuters que el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron podrían visitarlo en Brasilia en enero de 2023.