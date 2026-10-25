¿Cómo llega Lula a las elecciones donde aspira a su cuarto mandato en Brasil?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llega con una imagen desgastada a las elecciones de este domingo. Es su séptima candidatura y busca gobernar el país por cuarta ocasión. En sus mandatos anteriores no han sido suficientes para cumplir lo que prometer: frenar al crimen organizado y lograr el salto económico.

En lo económico, Brasil tiene un PIB de 2.65 billones de dólares y una deuda pública de 2.1 billones de dólares. Esa deuda supera el 80% del PIB. A ello se suman un consumo estancado y la desconfianza del sector privado para invertir. Los altos costos de vida completan el panorama que enfrentan las familias.

La inseguridad tampoco da tregua. En más de 25 estados, grupos criminales como el Primer Comando Capital y el Comando Rojo controlan barrios enteros. Casi 70 millones de personas son víctimas de delitos como la extorsión. Además, los beneficios penitenciarios han permitido que criminales vuelvan a las calles, lo que aumenta la sensación de impunidad.

Entre los ciudadanos crece el deseo de un cambio. Así lo expresó un habitante en un sondeo: “Ya es hora de un cambio. Así que realmente espero un cambio de políticos y, sobre todo, un cambio de presidente”.

Corrupción ensombrece a la imagen de Lula previo a las elecciones

La credibilidad de Lula también se ve golpeada por la sombra de la corrupción. Un escándalo por desvíos en el sistema de pensiones afectó a 4 millones de jubilados. Este caso profundizó el desencanto de quienes esperaban mayor transparencia.

Con este panorama, el oficialismo enfrenta cuestionamientos por no haber respondido a las expectativas de los brasileños. Este domingo, los votantes darán su veredicto sobre el rumbo del país. Decidirán si dan a Lula una nueva oportunidad o si optan por un cambio de gobierno.