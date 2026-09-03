¿A qué hora saldrá la Luna de Cosecha en México? Este es el mejor momento para verla

El sábado 26 de septiembre tendrá lugar la Luna llena, conocida como Luna de Cosecha, por ser el plenilunio más cercano al equinoccio de otoño. En Azteca Noticias te decimos la hora exacta en que ocurrirá este fenómeno astronómico y cuál será el mejor momento para observarlo.

En el hemisferio norte, la Luna llena suele aparecer en septiembre y está relacionada con el periodo de transición entre el verano y el otoño, cuando tradicionalmente comenzaba la recolección de distintos granos y frutos.

¿A qué hora se podrá ver la Luna de Cosecha?

¡Anota la fecha! Aunque la Luna alcanzará su fase llena durante el día, pero cuando llegue la noche será posible contemplarla con mayor facilidad desde México.

En el centro del país, el astro comenzará a asomarse por el horizonte alrededor de las 18:29 horas del 26 de septiembre, por lo que uno de los mejores momentos para buscarla será poco después de la puesta del Sol.

Para observar el evento no será necesario utilizar telescopio, basta con buscar un lugar con buena visibilidad y mirar hacia el horizonte durante el atardecer.

El cielo tiene mucho por admirar este mes 🤩#TuUniversum pic.twitter.com/MW5xI36YLq — Universum Museo (@UniversumMuseo) September 1, 2026

Lo que caracteriza a la Luna de Cosecha es que su brillo podrá acompañar las noches cercanas a esta fecha, ya que suele salir poco después del atardecer durante varios días.

Durante esta noche también habrá otros protagonistas en el cielo. La Luna podrá verse cerca de Saturno y Neptuno, aunque el primero será uno de los acompañantes más fáciles de identificar.

¿Cuándo será la próxima Luna llena después de la Luna de la Cosecha?

Si no quieres perderte la siguiente Luna llena, tendrás que esperar hasta octubre, con la famosa “Luna del Cazador”, la cual está prevista para verse el lunes 26 de octubre de 2026.

Así que septiembre y octubre ofrecerán dos oportunidades consecutivas para disfrutar de las lunas llenas del otoño, comenzando con la Luna de la Cosecha.

Para la noche del 26 de septiembre, solo tendrás que mirar hacia el este al caer el Sol y esperar a que la Luna aparezca sobre el horizonte.