Uno de los eventos astronómicos más esperados del mes de junio es la "Luna de fresa". ¿Qué es, dónde y cuándo verla?

La denominada "Luna de fresa" tendrá lugar los días 24 y 25 de junio. También llamada Superluna, se trata de fenómeno que se produce cuando la órbita de la Luna se encuentra más cerca de la Tierra, mientras el sátelite natural está en Plenilunio (Luna llena).

Será la última luna más grande que se podrá observar en 2021

La "Luna de fresa" es el nombre que recibe "nuestro" satélite natural cuando se encuentra en su fase de "Luna llena" durante el mes de junio. Historiadores señalan que fueron los nativos americanos quienes le pusieron "Luna de fresa" a la última superluna del año que por lo general coincide con la temporada de pisca de fresas en los Estados Unidos.

La "Luna de fresa" también es una Superluna. En 1979, el astrólogo Richar Nolle, definió a la superluna como una luna llena que tiene que estar cerca del 90 por ciento de su aproximación más cercana a la Tierra.

En otras regiones del mundo a la Luna llena del mes de junio se le conoce con otro nombre

En Europa le llaman "Luna rosa", ya que es durante el mes de junio que los jardinas europeos alcanzan su máximo esplendor y los rosales se tornan con una exposión de llamativos colores.

Luna de fresa 2021

La Luna de fresa 2021 se podrá observar en próximo día jueves, 24 de junio. En el caso de la Ciudad de México se podrá apreciar cerca de las 01:40 de la mañana. Para poder observar el fenómeno del satélite natural de la Tierra en su fase de Plenilunio (Luna llena), bastará con mirar al cielo y localizarla. Aunque cabe recordar que su observación dependerá de las condiciones meteorológicas, y la nobosidad que se registren durante la jornada.

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Conforme a los datos del "INAOE", Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la Luna de fresa 2021 se encontrará a una distancia geocéntrica de 361 mil 536 kilómetros.

¿Cuándo ver la "Luna de fresa?

La "Luna de fresa", también Luna llena (tercera y última Superluna del año), se verá en México el próximo 24 de junio. El fenómeno astronómico de la última superluna del 2021, tendrá una duración de 3 horas con 18 minutos y 13 segundos.