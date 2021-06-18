“Mobula 8", recolector de desechos plásticos fue presentado en París
El “Mobula 8" fue presentado en París. A partir del año 2022, se encargará de limpiar los residuos contaminantes de varios ríos del sureste asiático.
El catamarán francés "Mobula 8", fue presentado en París. A partir del 2022 recolectará residuos contaminantes de varios ríos del sureste asiático, región en la que "The Seacleaners", considera que es más urgente actuar.
Los "SeaCleaners", la asociación de navegantes encabezada por Yvan Bourgnon y el astillero "Efinor" en Paimpol, presentaron a su nuevo buque de control de la contaminación: el "Mobula 8".
Luchar contra la contaminación plástica en el mar, ese es el objetivo de la asociación "The SeaCleaners". Ante esto, un gran velero de limpieza, el "Manta", será lanzado a los mares para el año 2024, sin embargo el navío irá acompañado de pequeños botes de control de la contaminación y justo el primero de ellos, fue presentado en París, donde surcó las aguas del emblemático "Canal de San Martín".
#SabíasQue | El #Mobula8 fue presentado en #París. A partir del año 2022, se encargará de limpiar los residuos contaminantes de varios ríos del sureste asiático.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2021
Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/mvs3UFndGF
El "Mobula 8", catamarán de control de contaminación, fue presentado en París
Bautizado como "Mobula 8", es un pequeño catamarán de 9 metros de "eslora" por 3.8 de "manga", que tiene la capacidad de absorber la contaminación y clasificarla a bordo. El navío fue diseñado por el astillero "Éfinor" en Paimpol, y se trata de una solución sin precedentes, simple y eficaz, para combatir al problema de la contaminación en los océanos.
El navío recogerá tres tipos de desechos:
-Objetos de tamaño medio (botellas y bolsas)
-Micropartículas de residuos descompuestos
-Líquidos contaminantes (combustibles e hidrocarburos).
Glad to introduce the Mobula 8, a multi-purpose cleanup boat created in partnership with @EFINOR1. Able to collect floating macro-waste, micro-waste or oil spills, it will head out to Indonesia in the late fall of 2021 for its first mission. #BeatPlasticPollution #PlasticHunter pic.twitter.com/ix9NmUA2zS— The SeaCleaners (@theseacleaners) June 2, 2021
Yvan Bourgnon lanza un nuevo barco en su cruzada contra el plástico
Yvan Bourgnon, navegante y fundador de SeaCleaners:
"Realmente podemos recolectar macro residuos plásticos, micropartículas plásticas de 1 milímetro, lo que nunca habíamos hecho antes, además de hidrocarburos. Esto es a menudo lo que encontramos en puertos y ríos: montones de plástico, aceite, todo tipo de residuos flotando y con estos botes podremos recoger todo eso".
Te puede interesar:
Cancelan Carnaval de Notting Hill por segundo año consecutivo
[Actu adhérent 📢]— Normandie Maritime (@NdieMaritime) June 3, 2021
Notre adhérent @EFINOR1 et @theseacleaners lancent le #Mobula8, un navire conçu pour dépolluer rivières, estuaires et ports ⚓
👉🏼 Pour en savoir plus : https://t.co/zn39mieUHmhttps://t.co/vGcmBvtjt1 pic.twitter.com/rX9vAay2lr
El barco tendrá la capacidad de recolectar más de 2 toneladas de desechos plásticos en un día.
Este proyecto se implementará a finales de este año 2021 en los principales ríos del sur de Asia, sobre todo aquellos que cuentan con un alto índice de contaminación en materia de desechos plásticos. El barco fue presentado en la Villette, al norte de la capital francesa.
El "Mobula 8" también formará parte de la flotilla del MANTA, un barco más grande que realizará la recolección de desechos en los océanos y cuando no tenga la capacidad de acceder a zonas estrechas o ríos, serán los modelos "MOBULA 8" (que estarán a bordo del MANTA), los que entrarán en acción para la fase de descontaminación de los ríos.
📢 A world first to protect our oceans 🌎Discover today the new #Manta, the 1st concentrated ecology & tech factory ship capable of collecting, processing & recovering large quantities marine of #plasticwaste #BeatPlasticPollution #PlasticHunter— The SeaCleaners (@theseacleaners) January 26, 2021
Join us: https://t.co/OTewKzeLL6 pic.twitter.com/q1V7ZQQTCA