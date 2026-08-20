Luna de Esturión 2026: Día y hora exacta para verla en México

Agosto 2026 se despide con dos grandes eventos astronómicos que podrán verse desde todo México: la Luna de Esturión y un eclipse lunar parcial. En Azteca Noticias te decimos la fecha y la hora exacta para no perderse de nada.

¿Cuándo será la Luna de Esturión?

La Luna de Esturión, que es el tradicional nombre que recibe la luna llena de agosto, ocurrirá durante la madrugada del 28 de agosto de 2026.

De acuerdo con el sitio web de Star Walk, el astro alcanzará su fase llena a las 4:18 horas de la mañana, por lo que el satélite parecerá completamente iluminado durante los próximos días.

Su nombre se debe a la tradición de los pueblos nativos de Norteamérica de nombrar al plenilunio de agosto, asociado a la época en que el esturión (un pez grande de agua dulce) era más abundante y fácil de pescar.

¿Qué otro nombre recibe la luna llena de agosto?

El nombre se popularizó a través de los calendarios astronómicos y de la cultura popular del hemisferio. Por ello, además de esturión, la Luna llena de agosto también ha recibido otros nombres tradicionales, como:



Luna del Maíz

Luna del Grano

Luna Roja

Luna de la Fruta

Luna de la Cosecha

¿Cuál es el mejor horario para observar la Luna de Esturión?

Para que no te pierdas este espectáculo astronómico, hemos preparado una guía completa con las fechas y horas exactas. Descubre cuándo la Luna del Esturión alcanzará su máximo esplendor.



Hora exacta: 04:18 (tiempo del centro de México)

Pero lo que caracteriza a esta luna llena será que ocurrirá a la par del eclipse lunar parcial, que pintará de un color rojizo al astro.



Inicio de fase penumbral: 19:23 hrs (27 de agosto)

Comienzo de fase parcial: 20:33 hrs (27 de agosto)

Punto máximo: 22:12 hrs (27 de agosto)

Fin de fase parcial: 23:51 hrs (27 de agosto)

¿Qué recomendaciones seguir para ver la Luna de Esturión desde México?

¡Tómalo en cuenta! Para que puedas ver este evento astronómico, es necesario que planees tu observación justo cuando el satélite alcance su plenilunio.

El mejor lugar para observar este fenómeno es alejarse de las luces de la ciudad y buscar zonas rurales o espacios despejados, donde haya menor contaminación lumínica.

Además, no es necesario utilizar gafas especiales para observar la Luna, ya que su brillo no representa un riesgo para la vista, a diferencia de un eclipse solar.

