Machu Picchu reabre sus puertas para los turistas en Perú

Machu Picchu, la zona arqueológica más importante de Perú, reabrió sus puertas a los turistas este miércoles, luego de casi un mes de haber cerrado debido a las violentas protestas antigubernamentales en el país que han dejado al menos 60 muertos.

Tras un acuerdo entre empresarios, autoridades y líderes de organizaciones sociales para garantizar la seguridad del sitio, este miércoles Machu Picchu volvió a recibir a extranjeros y locales.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura de Perú, en el primer día de reapertura del lugar se pusieron a la venta mil entradas.

La ciudadela de piedra de la época inca en la selva del sureste de Perú cerró sus puertas a los turistas el 21 de enero después de los bloqueos de las vías del tren que conectan la ciudad de Cusco con Machu Picchu.

#Cusco. @MinCul_Cusco reabrió Machupicchu esta mañana. En el primer grupo ingresaron alrededor de 100 turistas: 38 nacionales y 45 extranjeros. Hasta el mediodía habían ingresado 700 visitantes. Los turistas con entradas compradas desde el 1 de enero ingresarán sin problemas. pic.twitter.com/6ALfo6OBJM — José Víctor Salcedo (@Josvicsa) February 15, 2023

Desde hace más de dos meses se registran violentas protestas sociales en Perú exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y miembros del Congreso.

¿Cuánto cuesta la entrada a Machu Picchu para extranjeros?

Machu Picchu es un santuario histórico en el que también existen otros sitios arqueológicos conectados por caminos que conducen a la ciudad inca ubicado en la provincia de Urubamba, región de Cusco, Perú.

Machu Picchu es el sitio arqueológico inca más sobresaliente debido a su creativo diseño urbano, la belleza de su arquitectura y el fino trabajo en piedra de sus construcciones.

Machu Picchu fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1983; es considerado un importante atractivo para el turismo internacional, recibiendo más de un millón de visitantes al año.

Esta no fue la primera vez que Machu Picchu cerró, durante la pandemia de Covid-19 también tuvo que cerrar, afectando en mayor parte la economía de negocios y locales aledaños.

El costo para entrar a Machu Picchu si eres extranjero es de 152 soles, equivalente a 733 pesos mexicanos. Para los extranjeros de países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, como Bolivia, Colombia y Ecuador el costo es de 64 soles, es decir 308 pesos mexicanos.