Macron pierde mayoría absoluta en el parlamento de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, perdió el control de la Asamblea Nacional en las elecciones por el parlamento del domingo, un gran revés que podría llevar al país a la parálisis política a menos que pueda negociar alianzas con otros partidos.

La coalición centrista Ensemble de Macron, que quiere aumentar la edad de jubilación y profundizar aún más la integración de la Unión Europea, terminó por debajo de la mayoría absoluta necesaria para controlar el parlamento, según las proyecciones iniciales y los primeros resultados de las elecciones.

El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, calificó el resultado de las elecciones como un "golpe democrático" y agregó que si otros bloques no cooperan, "esto bloquearía nuestra capacidad para reformar y proteger a los franceses".

Ahora no hay un guión establecido en Francia sobre cómo se desarrollarán las cosas. La última vez que un presidente recién elegido no logró obtener una mayoría absoluta en las elecciones por el parlamento fue en 1988.

Un parlamento fluctuante requerirá un grado de poder compartido y compromisos entre los partidos sin gran experiencia en Francia en las últimas décadas. Macron podría eventualmente convocar elecciones anticipadas si se produce un estancamiento legislativo.

"La derrota del partido presidencial es completa y no hay una mayoría clara a la vista", dijo el veterano izquierdista Jean-Luc Mélenchon a simpatizantes.

El bloque de izquierda Nupes que encabeza Mélenchon quedó en segundo lugar, según las proyecciones iniciales. Unidos detrás de él, los partidos de izquierda estaban en camino de triplicar su cifra de las últimas elecciones legislativas en 2017.

🇫🇷 Jean-Luc Mélenchon, leader of the leftist coalition NUPES, celebrates the 'total' collapse of President Emmanuel Macron's parliamentary majority following France's legislative elections.



The united left is poised to win more than 150 seats in the National Assembly. 🗳 pic.twitter.com/ZRW6DzGwZM — euronews (@euronews) June 19, 2022

Macron contra las cuerdas

Macron, de 44 años, se convirtió en abril en el primer presidente de Francia en dos décadas en ganar un segundo mandato, después de que los votantes se movilizaron para mantener a la extrema derecha fuera del poder.

La capacidad de Macron para buscar una mayor reforma de la segunda economía más grande de la zona euro dependería de su capacidad para reunir a los moderados fuera de su alianza a la derecha y a la izquierda detrás de su agenda legislativa.

Macron y sus aliados ahora deben decidir si buscar una alianza con el partido conservador Los Republicanos, que quedó en cuarto lugar, o liderar un gobierno minoritario que tendrá que negociar leyes con otros partidos caso por caso.

"Hay moderados en las bancas, de derecha, de izquierda. Hay socialistas moderados y hay gente de derecha que, quizás, en la legislación, estará de nuestro lado", dijo la portavoz del gobierno, Olivia Gregoire.

Pronósticos separados de la encuestadora Ifop, OpinionWay, Elabe e Ipsos mostraron que la alianza Ensemble de Macron ganaba entre 210 y 240 escaños para el parlamento mientras Nupes aseguraba entre 141 y 188. Los Republicanos entre 60 y 75 asientos.

En otro cambio importante para la política francesa, el partido Agrupación Nacional de la líder de extrema derecha Marine Le Pen podría multiplicar por diez el número de parlamentarios con hasta 90-95 escaños, mostraron las proyecciones iniciales. Esa sería la mayor representación del partido en la asamblea.