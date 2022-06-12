Francia: Macron sin garantía de mayoría parlamentaria en elecciones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no tiene garantizada la mayoría absoluta en el Parlamento, según los sondeos a pie de urna, ya que una nueva alianza de izquierdas obtuvo un gran resultado en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias del domingo 12 de junio.

Se espera que el bloque de la coalición de Macron obtenga entre 270 y 310 escaños para el 19 de junio, según una proyección de Elabe, mientras que la izquierda tendrá entre 170 y 220 escaños, un gran aumento con respecto a 2017. La marca para la mayoría absoluta en el Parlamento de Francia está fijada en 289.

Las primeras proyecciones de Elabe situaban al bloque NUPES del veterano Jean-Luc Melenchon empatado con la alianza Ensemble! de Macron en la primera vuelta, con un 26,20% y un 25,8%, respectivamente.

Con el sistema de dos vueltas, que se aplica en 577 circunscripciones de toda Francia, el voto popular de la primera ronda no es un buen indicio de quién obtendrá finalmente la mayoría el 19 de junio, cuando se celebre la segunda.

"Ante este resultado, y la extraordinaria oportunidad que nos ofrece y al destino de la patria común, llamo a nuestro pueblo a derrotar la desastrosa política de la mayoría, de Macron, el próximo domingo", dijo Melenchon a sus partidarios tras la votación.

Voters headed to the polls in France in an election that could determine whether President Macron gets a working majority in parliament or ends up without the support he needs to drive through his reform agenda https://t.co/yEsbRjqYEv pic.twitter.com/8yDecAy9f2 — Reuters (@Reuters) June 12, 2022

En riesgo planes de Macron

Lo que está en juego es la capacidad de Macron para aprobar su programa de reformas, incluida la de las pensiones que, según él, es esencial para restablecer el orden en las finanzas públicas. Sus oponentes de la izquierda están presionando para recortar la edad de jubilación y lanzar una gran campaña de gasto.

Un número récord de votantes se abstuvo, según las proyecciones de los encuestadores. Más de la mitad de todos los votantes registrados no acudió a los colegios electorales en un domingo caluroso y soleado.

El domingo, los ministros del gobierno adoptaron un tono humilde.

"Las proyecciones parecen buenas, aparentemente, para NUPES", dijo el ministro de Asuntos Europeos, Clement Beaune, sobre la primera ronda. "No niego los resultados, pero no sabemos exactamente de quién es la ventaja"

Las proyecciones iniciales tras las elecciones presidenciales mostraron que Macron obtendría la mayoría en el Parlamento. No obstante, el mandatario ha mantenido un perfil bajo desde la votación, tardando dos semanas en formar gobierno y haciendo pocas apariciones.

Mientras tanto, Melenchon ha logrado forjar una alianza entre su movimiento Francia Insumisa, los socialistas y los verdes.

Las proyecciones muestran ahora que Macron y sus aliados, incluido el nuevo partido de su ex primer ministro Edouard Philippe, podrían quedarse por debajo de la mayoría de 289 por hasta 40 escaños.

En el otro lado del espectro político, la líder de extrema derecha Marine Le Pen obtuvo más de 55% de los votos en su circunscripción, pero tendrá que presentarse a una segunda vuelta debido a las normas sobre participación mínima.