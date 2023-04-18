Macron defiende plan de pensiones y promete en 100 días plan de acción

El presidente de Francia, Emmanuel Macron nuevamente salió a la defensa de la reforma al sistema de pensiones, que entre otras medidas aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años y que ha provocado una ola de protestas en practicamente todo el país galo.

Dos días despues de haber firmar la reforma, y en un anuncio en la televisión francesa, Macron dijo que en 100 días presentará un plan de reconciliación en el que incluirá conversaciones con los sindicatos sobre temas diversos temas. Macron pidió a su primer ministro que presente alternativas sobre las condiciones de trabajo, la ley y el orden así como temas de salud y educación.

La presentación del plan coincidirá con el Día Nacional de Francia, el 14 de julio, cuando se conmemora la toma de la Bastilla. Mactin espera que en estos 100 días se enfríen los ánimos, que ha dejado muy calientes la reforma al sistema de pensiones, el cuál ha dicho es impopular, pero necesario, para evitar miles de millones de euros de déficit cada año para finales de la década.

El mandatario francés reconoció que el enojo del pueblo frances es legítimo, y que no hubo concenso en la reforma a pesar de los meses invertidos en conversaciones.

¿Cuál fue la respuesta de los sindicatos?

Inmeidatamente después del mensaje del presidente Emmanuel Macron, el líder del mayor sindicato de Francia, Laurent Berger de la CFDT tildó el discurso de vacío y que no hizo mención de la ira que provocó su reforma en la población y que en realidad esperaban otro tipo de mensaje.

¿Desde cuando iniciaron las protestas en Francia?

Desde que Macron lanzó la reforma en enero de 2023 comenzaron las protestas, de manera escalonada, pero en los últimos 15 días han sido manifestaciones, protestas diarias que han llevado a enfrentamientos entre manifestantes que rechazan la reforma al sistema de pensiones y la policía. Cientos de personas han sido detenidas en medio de la frustración de los manifestantes que no han conseguido que el gobierno mueva un ápice a la reforma de pensiones y que incluso ha dicho que no lo hará.

PARIS, FRANCE - APRIL 17: Demonstrators protest against the government and French President Emmanuel Macron’s speech in Paris, on April 17, 2023, after pushing the pensions reform without a vote using article 49.3 of the constitution, and surviving a no-confidence motion at the parliament. (Photo by Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images)|Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

El descontento según analistas viene también de la forma en la que el gobierno de Macron, aprobó la reforma al hacerlo por decreto y no esperar la votación de la Asamblea Nacional francesa.

¿En qué consiste la reforma al sistema de pensiones?

La reforma de pensiones establece un plan para que para el 2030 los trabajadores franceses se jubilen a partir de los 64 años, actualmente es a los 62. Los trabajadores podrán solicitar una pensión completa si cumplen con 43 años de cotización, ahora es a los 42.

Con información de agencias.