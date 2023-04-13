Nueva jornada de protestas y enfrentamientos en Francia; no aceptan la ley de pensiones.

Los enfrentamientos y protestas continuaron en toda Francia, principalmente en París, cuando los manifestantes marcharon durante el 12º día de huelga nacional contra el presidente Emmanuel Macron y su proyecto de ley de pensiones profundamente impopular.

La policía antidisturbios disparó granadas de gas lacrimógeno y cargó contra los manifestantes, y varias personas fueron detenidas.

Las protestas de las semanas anteriores han sido igualmente violentas, con manifestantes en su mayoría enmascarados arrojando proyectiles y la policía dispersándolos con gases lacrimógenos.

Los sindicatos instaron a una demostración de fuerza en las calles un día antes del fallo del Consejo Constitucional sobre la legalidad del proyecto de ley que elevará la edad de jubilación estatal en dos años a 64.

¿El ambiente actual? Bueno, tenemos un gobierno que no quiere escuchar, los franceses están muy enojados, las reformas son inaceptables, la forma en que el gobierno aprobó las reformas es inaceptable. Entonces, no lo dejaremos ir”. Carole / Maninfestante

Si el Consejo da su aprobación, posiblemente con algunas salvedades, el gobierno tendrá derecho a promulgar la ley de pensiones y esperará que esto finalmente ponga fin a las protestas que han provocado una ira generalizada contra Macron.

Las huelgas industriales han perdido algo de fuerza y las protestas han reunido multitudes más reducidas en las últimas semanas en comparación con los números de más de 1 millón que se vieron anteriormente en el movimiento.

Policías y manifestantes se enfrentan en París por ley de pensiones

Los enfrentamientos estallaron en la plaza de la Bastilla en París cuando los manifestantes marcharon contra el impopular proyecto de ley de pensiones del presidente Emmanuel Macron.

Si bien es cierto que las manifestaciones han perdido fuerza, son los sindicatos los que han permanecido desafiantes.

Carole es maestra de historia y teatro, tiene 50 años, asegura: "La violencia aumentó después del uso del 49.3, porque más personas se sintieron engañadas y entendieron que el gobierno no escuchará. Entonces, decidieron hacer una huelga. Y así, las huelgas y las protestas han sido más grandes, la presión policial se ha vuelto muy alta. Como parisina, por mi experiencia, nunca había visto tanta policía antidisturbios alrededor de una protesta".

Noan Le tiene 17 años, es estudiante de preparatoria y asegura que: "Hay violencia de ambos lados, pero la violencia de los manifestantes está motivada por algo. Llevamos 12 días de protesta y la violencia policial... Lo que está pasando en Francia es simplemente inaceptable. ¿Por qué? ¿Crees que es normal golpear a los manifestantes? En lo personal, no creo que sea normal, mi madre y yo estamos en paz, sin embargo, ya recibimos gases lacrimógenos, los policías nos cargaron. Esto no es normal."