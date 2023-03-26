VIDEO: “Desaparece” reloj de Macron mientras habla de Reforma de Pensiones

El pasado 22 de marzo Emmanuel Macron rompió el silencio por primera vez desde que comenzaron las protestas por su Reforma de Pensiones, pero lo que llamó la atención fue la “desaparición” de su reloj, lo que avivó el descontento de los franceses.

El mandatario se presentó en un programa de televisión local para hablar sobre los disturbios y defender la Reforma de Pensiones que aprobó por decreto, saltándose la votación del Parlamento.

No obstante, un pequeño detalle llamó la atención de los franceses y después se volvió viral en redes sociales. Pues en un momento de la entrevista, el mandatario se quitó su reloj, que algunos usuarios aseguran que tiene un costo de 80 mil euros.

Como cuando vas a la televisión francesa a hablar de los sacrificios que debe hacer la clase trabajadora para adoptar el nuevo sistema de pensiones, pero te acuerdas que no te quitaste el relojazo de 80 mil euros.

Y de pronto pum… desapareció pic.twitter.com/UuBqBltNLJ… — Junia (@Miriam_Junne) March 25, 2023

En las imágenes que circulan en las redes sociales se pudo ver que el presidente Emmanuel Macron bajó la mano de la mesa e hizo algunos movimientos, cuando la volvió a subir ya no tenía puesto el reloj.

Un comunicado del Palacio Elíseo respondió a las acusaciones asegurando que el mandatario no se quitó el reloj para esconderlo sino porque golpeaba contra la mesa haciendo un fuerte ruido.

“El ruido es claramente audible sólo unos segundos antes del comienzo del video compartido en las redes sociales”, indicó.

El incidente ocurrió un día antes de las protestas nacionales que se desataron en varias ciudades causando enfrentamientos con la policía, quienes tuvieron que utilizar cañones de agua y gas lacrimógeno para contener a los manifestantes que incendiaban todo a su paso.

¿Qué pasa en Francia con la Reforma de Pensiones de Emmanuel Macron?

El presidente de Francia Emmanuel Macron aprobó por decretó la Reforma de Pensiones en el país que aumenta en dos años la edad de jubilación, es decir pasa de los 62 a los 64 años, lo que generó descontento entre los ciudadanos.

Desde que se anunció el proyecto de la Reforma de Pensiones iniciaron una serie de protestas en el país que poco a poco se fueron descontrolando y surgiendo en más ciudades.

Un día después de que Macron habló en televisión de la Reforma de Pensiones, los sindicatos se manifestaron cerrando avenidas y bloquearon las entregas de combustibles de las refinerías francesas TotalEnergies Normandy, mientras los trabajadores continuaban con las huelgas.