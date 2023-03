Macron defiende su reforma de pensiones en medio de protestas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron reapareció en una entrevista al canal de telvisión TF1 para explicar una vez más su reforma al sistema de pensiones. El mandatario reconocer que la medida no es popular pero que es parte de su responsabilidad como líder de la nación tratar de arreglar la situación que puede afectar a millones de trabajadores. Macron dijo Esta reforma no es un lujo, no es un placer, es una necesidad”

Retraites : "J'assume ce moment. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre sur la nécessité de cette réforme", déclare @EmmanuelMacron



En direct sur @TF1 #Macron13h pic.twitter.com/l1C4A5hQph — TF1Info (@TF1Info) March 22, 2023

Medida impopular pero necesaria

Macron dice que ya no espera la reelección aparte de que constitucionalmente ya no es posible y dice que entre la popularidad y el interés de la nación, elije el interés de a nación. El mandatario explicó que el sistema de pensones actual es un sistema de reparto, es decir, que los trabajadores, están financiando las pensiones, y que no están ahorrando para su propia pensión. Y que deafortunadamente no hay muchas opciones y que es necesario equilibrar la balanza porque mientras más pasa el tiempo, más se deteiorará la situación, por lo que la reforma es necesaria y es más un sentido de responsabilidad.

En un llamado a las personas que se han manifestado, el mandatario trató de llamar su atención pues se ha pasado por la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación, y el gobierno ha gastado decenas de miles de millones de euros para proteger a la población y se ha acumulado una deuda que habrá que amortizar en un largo tiempo.

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images People stand on the railways during the invasion of the Matabiau railways station in Toulouse.After the use by French Prime Minister Elisabeth Borne of the 49.3 article to adopt without vote the Macron’s pension reform, people, trade unions, political parties gathered in front of the Matabiau toulouse’s train station in the morning to protest against the constitutionnal trick. Unionists and people invade the railways for one hour to block all trains. After this action, Jean-Luc Melenchon, leader of La France Insoumise (ie France Unbowed) gave a press conference. Polls show 71% french people say they wanted the motion of no-confidence to pass and that 93% of workers oppose the pension reform. People also listen to an interview of French President Macron who explained he wants the pension reform to be implemented before the end of the year. The retirement age would be raised to 64 years (for 43 years of continued work) and the pensions will be lower specially for women, ‘short careers’ and low wages people. Toulouse. France. March 22th 2023. (Photo by Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images)

El presidente Macron dijo que asume los riesgos de esta decisión pero que está seguro del beneficio para la gran mayoría y que no es momento de dividir, ni de dejarse llevar por aquellos que apuestan por la radicalización de las ideas. Y que la reforma de pensiones entrará en vigor a finales del año 2023.

¿Cómo se llegó a la situación actual?

El presidente de Francia optó por una medida especial para autorizar la reforma sin que esta pasara por la votación en la Asamblea General,lo que causó el enojo de la población.

Uno de los puntos más controversiales de la Reforma de Pensiones es el aumento de 62 a 64 años la edad de jubilación. Según la reforma de pensiones a partir del 2027 los trabajadores tendrán que trabajar al menos 43 años para tener derecho a una pensión completa, la ley actual les pide 42 años de servicio.