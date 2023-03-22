Macron defiende su reforma de pensiones en medio de protestas
El presidente de Francia, Emmanuel Macron salió en defensa de su reforma al sistema de pensiones, a pesar de las protestas, entrará en vigor a finales del 2023
El presidente de Francia, Emmanuel Macron reapareció en una entrevista al canal de telvisión TF1 para explicar una vez más su reforma al sistema de pensiones. El mandatario reconocer que la medida no es popular pero que es parte de su responsabilidad como líder de la nación tratar de arreglar la situación que puede afectar a millones de trabajadores. Macron dijo Esta reforma no es un lujo, no es un placer, es una necesidad"
🔴🗣️ Retraites : "J'assume ce moment. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre sur la nécessité de cette réforme", déclare @EmmanuelMacron— TF1Info (@TF1Info) March 22, 2023
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Medida impopular pero necesaria
Macron dice que ya no espera la reelección aparte de que constitucionalmente ya no es posible y dice que entre la popularidad y el interés de la nación, elije el interés de a nación. El mandatario explicó que el sistema de pensones actual es un sistema de reparto, es decir, que los trabajadores, están financiando las pensiones, y que no están ahorrando para su propia pensión. Y que deafortunadamente no hay muchas opciones y que es necesario equilibrar la balanza porque mientras más pasa el tiempo, más se deteiorará la situación, por lo que la reforma es necesaria y es más un sentido de responsabilidad.
En un llamado a las personas que se han manifestado, el mandatario trató de llamar su atención pues se ha pasado por la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación, y el gobierno ha gastado decenas de miles de millones de euros para proteger a la población y se ha acumulado una deuda que habrá que amortizar en un largo tiempo.
El presidente Macron dijo que asume los riesgos de esta decisión pero que está seguro del beneficio para la gran mayoría y que no es momento de dividir, ni de dejarse llevar por aquellos que apuestan por la radicalización de las ideas. Y que la reforma de pensiones entrará en vigor a finales del año 2023.
¿Cómo se llegó a la situación actual?
El presidente de Francia optó por una medida especial para autorizar la reforma sin que esta pasara por la votación en la Asamblea General, lo que causó el enojo de la población.
Uno de los puntos más controversiales de la Reforma de Pensiones es el aumento de 62 a 64 años la edad de jubilación. Según la reforma de pensiones a partir del 2027 los trabajadores tendrán que trabajar al menos 43 años para tener derecho a una pensión completa, la ley actual les pide 42 años de servicio.