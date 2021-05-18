Pruebas en órbita del módulo central de estación espacial de China

El módulo central Tianhe de la estación espacial de China ha llevado a cabo las pruebas de rendimiento en órbita y aplicaciones espaciales, y todos los sistemas han demostrado estar en buenas condiciones, según la Agencia Espacial Tripulada de China.

Sun Jun, Centro de Control Aeroespacial de Beijing:

"El módulo central ha realizado varias pruebas en órbita desde su lanzamiento el 29 de abril. Se han realizado más de 40 pruebas en unos 16 días, incluidas las del funcionamiento de su plataforma, el sistema de control para su combinación, el espacio vital de la tripulación y el soporte vital regenerativo, así como la prueba en órbita del brazo robótico".

Press release: United Nations and China invite applications to conduct experiments on-board China's Space Station.https://t.co/dJJ1CMT95k pic.twitter.com/HrWRDIsBYP — UNOOSA (@UNOOSA) May 29, 2018

Nueva estación espacial

El módulo central de la estación china completó pruebas en órbita Según el reporte de la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA). Dicho módulo central, que se puso en órbita el 29 de abril, ha completado las pruebas de funcionamiento de la plataforma para el encuentro y el acoplamiento, la estancia de astronautas y los brazos mecánicos, así como las comprobaciones de rendimiento en órbita para equipos de proyectos de aplicaciones espaciales.

El módulo central Tianhe, que fue enviado al espacio a finales del mes de abril, se prepara para el encuentro y el acoplamiento con la nave espacial de carga "Tianzhou-2".

Estación espacial de China|CCTV+

Sun Jun, Centro de Control Aeroespacial de Beijing:

"Analizaremos los resultados de las pruebas y los datos para evaluar las funciones del módulo central, incluido el encuentro, el acoplamiento y el apoyo a la estadía a largo plazo de los astronautas".

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El "Gigante Asiático" planea completar la construcción de su primera estación espacial para el año 2022. La estación espacial china tendrá forma de "T", con el módulo central Tianhe en el centro y una cápsula de laboratorio a cada lado, con el fin de dejar espacio para una mayor expansión.

Tianhe ayudará a los ingenieros aeroespaciales de China a llevar a cabo la verificación de tecnologías clave, como las alas solares flexibles, el montaje y mantenimiento en órbita y, sobre todo, el nuevo sistema de soporte vital.

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