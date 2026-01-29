Amarró a su hijo a un árbol para castigarlo: detienen a madre en San Luis Potosí

En México, durante años se creyó que “educar” también era “golpear”. Aunque con el paso del tiempo esta práctica ha sido rechazada y condenada, aun varias niñas y niños siguen viviendo abusos físicos, como en San Luis Potosí, donde una mujer fue detenida por amarrar a su pequeño hijo a un árbol como forma de castigo.

Tras recibir el reporte, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a la mujer identificada como Claudia "N" de 27 años , así como rescató a cuatro menores de 13, 11, 6 y un año de edad.

Mujer amarra a su hijo a un árbol para golpearlo en Villa de Pozos

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Olinda, ubicado en el municipio de Villa de Pozos, luego de que se recibiera un reporte ciudadano al Sistema de Emergencias 9-1-1, donde se alertaba que una mujer estaba golpeando a un menor.

Agentes se trasladaron de inmediato al lugar, donde se encontraron al pequeño amarrado al árbol, mientras que Claudia reconoció haber golpeado a su hijo argumentando que “no le hacía caso”.

Tras una valoración a los menores, los elementos estatales confirmaron que uno de ellos presentaba lesiones visibles, producto de los golpes, por lo que la mujer fue detenida bajo los cargos de maltrato infantil.

Rescatan a cuatro niños víctimas de maltrato infantil en SLP

Como resultado del operativo, fueron rescatados cuatro menores de 13, 11, 6 y un año de edad, quienes presuntamente sufrían agresiones constantes.

Vecinos de la zona señalaron a las autoridades que este tipo de castigos era recurrente, aportando testimonios que serán integrados a la carpeta de investigación que analiza la Fiscalía General del Estado.

Los niños fueron trasladados a la comandancia municipal para una valoración médica integral, donde permanecerán bajo resguardo, en lo que se define su situación.

Violencia infantil en México: una problemática persistente

Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) revelan que en México viven más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 63 % ha sufrido agresiones físicas o psicológicas como parte de su formación.

Esta realidad se agrava por una cultura que ha normalizado los “cinturonazos”, los gritos y otras agresiones, bajo la falsa creencia de que “el golpe a tiempo educa”. Pero estas prácticas solo repiten un ciclo de violencia que se hereda de generación en generación.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), cifras del INEGI indican que durante 2024, un total de mil 338 menores de 0 a 17 años perdieron la vida por agresiones en el país, lo que equivale a una tasa de 3.4 muertes por cada 100 mil menores.