Detienen a madre adolescente por maltratar a su bebé en EU

Una madre adolescente de 19 años fue detenida tras ser acusada de maltratar y golpear a su bebé de poco más de un mes de nacida. Los hechos se registraron en Miami, Florida, en Estados Unidos (EU).

La madre también capturó imágenes de los abusos que cometió contra la bebé y se las envió al padre. Además, advirtió que la mataría e iba a fingir que se trató de un accidente.

“No crees que la voy a matar. Dilo otra vez”, escribió la madre de la bebé en un mensaje de texto que envió a su novio Bryunna Joyce, de acuerdo con información de la Policía en Miami, EU.

Te puede interesar: En Canadá hallan restos de 215 niños en una antigua escuela indígena

En los videos que la madre le envió al padre de la bebé, con el que había discutido, se observa cómo lanza a su hija a la cama, le pega en la cara en repetidas ocasiones, la sujeta por el cuello y le pone un paño en la cara durante más de 30 segundos, según reportaron este martes medios locales.

En otra de las escenas se ve a la bebé moviendo la cabeza por debajo del paño buscando aire para respirar, señaló un canal en Miami, EU.

Madre de la bebé es detenida

Las autoridades de EU detuvieron a Bryunna Joyce, la madre de la bebé, el pasado domingo 6 de junio en Miami. Después compareció ante un juez y fue acusada de abuso, negligencia infantil, amenazas de muerte y de intentar estrangular a la niña.

Los medios agregaron que en uno de los mensajes que la joven envió con el video dice que su hija estaba en el asiento del auto “como un perro” y que iba a actuar como si su muerte se tratara de un accidente.

El reporte policial indica que también se observa a la madre moviendo la silla de la bebé hacia atrás y hacia delante de manera brusca, lo que provoca que la pequeña se golpee varias veces en la cabeza.

Te puede interesar: Corte exhorta a Congresos a legislar sobre maternidad subrogada