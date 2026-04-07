Lo obligaba a comer comida para perro: Madre en Texas es acusada de obligar a su hijo a tramientos innecesarios

Una madre en Texas, Estados Unidos, enfrenta varios cargos por maltrato infantil, luego de obligar a su bebé de apenas 3 años a sufrir varias cirugías que lo tenían postrado en una silla de ruedas.

Quién es Kaitlyn Rose Laura: la madre acusada de abuso médico en Texas

Se trata de Kaitlyn Rose Laura, de 31 años, quien sometió por varios meses a graves abusos médicos y por años obligó a su hijo a alimentarse por medio de un tubo.

Los investigadores señalan que, en cierto punto, el menor de edad estaba en 17 tratamientos médicos diferentes al mismo tiempo. Laura alegaba que su hijo tenía severos problemas de salud: de estómago, problemas al caminar y hasta parálisis cerebral. No obstante, no contaba con diagnóstico médico para estos padecimientos.

La denuncia de los detectives del condado de Tarrant, compuesta en 18 páginas, señala que el bebé tenía una dieta de menos de mil calorías al día y hasta consumía comida para perro.

El perfil del fraude: 17 tratamientos innecesarios y colectas en línea

Los investigadores señalan que incluso la mujer se inventaba varias historias diferentes sobre su hijo, ya que encontraron al menos tres páginas distintas de recolección de fondos, así como una lista de deseos en Amazon. Incluso en uno de esos sitios aseguraba que su hijo estaría en una silla de ruedas para siempre, algo que los médicos descartaron.

El total de dinero que ella recaudó aún es incierto, pero hay otra investigación independiente para averiguar si hizo fraude de seguros por tratamientos innecesarios.

Cargos criminales y fianza: la situación legal de Kaitlyn Laura en 2026

Kaitlyn Rose Laura enfrenta cargos en los condados de Somervell, Dallas y Tarrant por maltrato infantil por causarle serias heridas y agresión agravada con un arma mortal, en referencia a los instrumentos quirúrgicos o tubos usados innecesariamente.

El menor de edad está en un hogar de acogida desde febrero de 2026 y las autoridades indican que ahora se alimenta de forma normal, le han removido los tratamientos médicos y tiene un estado aceptable de salud. Kaitlyn Laura está libre bajo fianza actualmente.

Munchausen por poderes: ¿por qué la madre inventaba enfermedades a su hijo?

Las autoridades acusan a Kaitlyn Laura con el síndrome de Munchausen por poderes, la cual es una enfermedad mental donde el cuidador de un niño inventa síntomas falsos o provoca síntomas para hacer parecer que el menor está enfermo.

No están claras las causas de este síndrome. En ocasiones, la persona sufrió abuso en la infancia o ella misma tiene síndrome de Munchausen, que consiste en fingir tener enfermedades, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.