Metía a su bebé al congelador para que no llorara: Detienen a sujeto por tentativa de feminicidio contra su hija recién nacida en Aguascalientes

La violencia contra los más vulnerables alcanzó un nivel de horror en Aguascalientes. La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra un sujeto identificado como Jesús "N", de 28 años, quien es señalado por tentativa de feminicidio contra a su bebé de apenas 11 días de vida.

El caso ha causado una profunda indignación debido a la frialdad con la que el agresor trataba de silenciar el llanto de la menor.

Sujeto metía a bebé recién nacida al congelador para no escucharla llorar en Aguascalientes

Según las investigaciones ministeriales, Jesús "N" actuaba presuntamente bajo los efectos de sustancias ilícitas.

En un acto de crueldad extrema, el sujeto introducía a la recién nacida en el congelador del refrigerador cada vez que ella lloraba. Esta peligrosa acción no solo buscaba silenciarla, sino que puso su vida en riesgo inminente al exponerla a temperaturas bajo cero a pocos días de haber llegado al mundo.

Bebé presentaba mordeduras y golpes

El estado de salud de la pequeña es reportado como delicado. Tras ser rescatada gracias a una denuncia ciudadana, los médicos del hospital encontraron un panorama desgarrador: la bebé presenta un cuadro grave de hipotermia, además de marcas de mordeduras y golpes en distintas partes de su cuerpo.

Las huellas de la agresión física confirman el calvario que vivió en manos de su progenitor desde sus primeras horas de nacida.

Sujeto no solo fue arrestado por tentativa de feminicidio

Los delitos contra Jesús "N" no terminan en el maltrato físico. El pasado 4 de marzo de 2026, el sujeto abandonó su casa en el fraccionamiento Villa Montaña, pero antes de irse, se aseguró de dejar encerradas a la bebé y a su madre.

Por este motivo, la Fiscalía también le imputó el delito de privación de la libertad, ya que mantuvo a ambas víctimas aisladas y sin posibilidad de pedir ayuda oportuna.

Tres delitos graves contra Jesús "N"

La situación legal del detenido es crítica. Actualmente, enfrenta cargos por tentativa de feminicidio, violencia familiar y privación de la libertad. Jesús "N" ya fue puesto a disposición de un juez de control, quien se encargará de determinar su vinculación a proceso.

¿Cuál es el estado de salud de la bebé?

Este caso salió a la luz gracias a denuncias ciudadanas. La intervención fue clave para evitar que la menor falleciera por las condiciones extremas a las que era sometida.

Mientras la bebé lucha por recuperarse en el hospital Tercer Milenio, la sociedad exige justicia para que actos de esta naturaleza no queden impunes.