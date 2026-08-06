Buscaban una niña en el Canal de Nextlalpan, pero encuentran otros cuerpos y residuos médicos

La búsqueda de Mariana Valentina, la niña de 11 años que cayó al Canal de Nextlalpan, en el Estado de México, sigue dejando hallazgos que van más allá de su caso. Durante los recorridos, madres buscadoras localizaron más de 400 residuos médicos abandonados de forma irregular, además de restos humanos encontrados en semanas recientes.

Los colectivos denunciaron que el canal se ha convertido en un sitio donde, además de buscar personas desaparecidas, deben enfrentarse a materiales hospitalarios que representan un riesgo para su salud.

¿Qué encontraron las madres buscadoras en el Canal de Nextlalpan?

Integrantes del colectivo Ehécatl informaron que durante las jornadas localizaron bolsas para hemodiálisis y soluciones intravenosas, anticoagulantes, medicamentos caducados, agujas, jeringas y otros insumos de uso médico.

De acuerdo con las buscadoras, no es la primera vez que encuentran este tipo de desechos en la zona. Aseguran que el canal opera como un tiradero clandestino de residuos hospitalarios, los cuales deberían recibir un tratamiento especializado antes de ser desechados.

Además del impacto ambiental, advirtieron que estos materiales ponen en riesgo a quienes participan diariamente en las labores de búsqueda.

¿Por qué buscan a Mariana Valentina en Nextlalpan?

Las brigadas comenzaron el 5 de mayo, luego de que Mariana Valentina Domínguez Valdez, de 11 años, cayera de manera accidental al canal. Desde entonces, familiares, voluntarios y colectivos mantienen recorridos permanentes con la esperanza de localizarla.

Su caso ha movilizado a decenas de personas que, con el paso de los meses, también han encontrado evidencias relacionadas con otras desapariciones.

¿Qué otros hallazgos han hecho durante la búsqueda?

Las madres buscadoras señalaron que, desde el inicio de las jornadas, han localizado al menos tres cuerpos, además de más de un centenar de restos óseos y otras partes humanas, lo que ha convertido al Canal de Nextlalpan en uno de los puntos de búsqueda más complejos del Estado de México.

Ante los recientes hallazgos de residuos médicos, solicitaron la intervención de las autoridades ambientales y sanitarias para investigar su origen, identificar a los responsables y evitar que estos desechos sigan siendo arrojados al canal.