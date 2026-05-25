Temen que sea un campo de exterminio: Madres Buscadoras localizan restos óseos y fosas en Pujiltic, Chiapas

El colectivo de Madres Buscadoras de Chiapas localizó un terreno utilizado para el ocultamiento de restos humanos y fosas clandestinas en un rancho de la comunidad de Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza.

El despliegue en campo se extendió por casi un centenar de horas antes de dar parte a los peritos, pues este tipo de grupos investigan antes de dar parte a las autoridades.

#Chiapas | El colectivo Madres Buscadoras de Chiapas localizó restos presuntamente calcinados en un rancho de Pujiltic, tras cuatro días de búsqueda.



Temen que el sitio sea un campo de exterminio y adiestramiento del crimen organizado.



Los hallazgos fueron entregados a la… pic.twitter.com/bDT4HbBD6Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

Cuatro días de rastreo en la comunidad de Pujiltic

Los trabajos de búsqueda se concentraron en las inmediaciones de un rancho, donde las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Chiapas caminaron por el terreno basándose en reportes previos, logrando ubicar los primeros indicios superficiales que daban cuenta de la presencia de restos humanos enterrados.

Encuentran cráneo y fragmentos óseos calcinados

Durante las excavaciones manuales, las buscadoras desenterraron un cráneo completo y múltiples fragmentos de hueso que mostraban signos visibles de haber sido expuestos al fuego.

Debido al estado de degradación de los elementos óseos localizados, las civiles no pudieron precisar de manera preliminar el número de personas a las que corresponden las osamentas halladas en el rancho.

Fosa clandestina con teléfonos y ropa de víctimas

A unos metros del primer punto, el colectivo localizó una fosa que contenía diversos objetos de uso personal de las víctimas. Entre la tierra compactada se extrajeron varios aparatos celulares, prendas de vestir, pares de zapatos y una medalla perteneciente a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), indicios que sugieren el despojo previo a los entierros.

Temen la existencia de un campo de exterminio

Las condiciones físicas del predio y el tipo de pertenencias localizadas generaron alarma entre las madres buscadoras, quienes externaron su preocupación de que el rancho hubiera funcionado como un centro de adiestramiento y exterminio controlado por grupos de la delincuencia organizada.

El grupo advirtió que el perímetro explorado es grande y podría albergar más fosas.

Fiscalía estatal recibe los indicios para peritajes

Tras concluir la jornada de excavación civil, las activistas dieron aviso formal a las autoridades ministeriales. Personal pericial de la Fiscalía General del Estado de Chiapas acudió al rancho para asegurar el cráneo, los fragmentos de hueso y los objetos recuperados, trasladándolos a los laboratorios forenses para iniciar las pruebas de ADN correspondientes.