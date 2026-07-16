Colectivo halla fosas clandestinas en Rancho El Toro; revelan prendas y detalles para identificar víctimas

El Colectivo Amor por los Desaparecidos reportó el hallazgo de 7 fosas clandestinas en el Rancho El Toro del municipio Miguel Alemán de Tamaulipas, donde se descubrieron múltiples restos humanos, prendas y detalles clave que podrían ayudar a identificar a las víctimas. Aunque este caso subraya la crisis de desapariciones en el estado y obliga a la difusión de prendas y señas particulares —como collares, brackets, etiquetas, botones y demás—, es necesario darle voz a este tipo de detecciones para que las familias puedan dar con sus difuntos, a la espera del peritaje oficial.

¿Qué encontró el colectivo en el Rancho El Toro de Tamaulipas?

A través de una publicación de redes sociales, el colectivo difundió información específica sobre lo encontrado en las 7 fosas clandestinas, donde se hallaron esqueletos completos dentro del predio del rancho, con detalles específicos como:



Presencia de aparatos de ortodoncia en una de las víctimas

Prendas de vestir con marcas específicas

Objetos personales hallados en el sitio

Cabe destacar que, según lo reportado, las fosas estaban distribuidas en un radio de 400 metros con una separación de hasta 50 metros entre ellas, algunas con los esqueletos atados de manos y con los rostros cubiertos con cinta canela.

Este sitio ya tiene antecedentes de este tipo, ya que —según el colectivo— ha registrado puntos positivos similares en la misma área en ocasiones anteriores. Ahora, se está a la espera de la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJTAM) y el resto de las autoridades competentes para el levantamiento y recuperación formal de los restos.

¿Qué hacer en México si encuentro una fosa clandestina?

Si encuentras una fosa clandestina, debes saber que tu prioridad absoluta es la seguridad, por lo que debes alejarte de manera inmediata sin tocar nada para no contaminar la escena. Asimismo, debes llamar de forma segura a los servicios de emergencia o utilizar la línea de denuncia anónima 089 para alertar a las autoridades.

Puedes notificar a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y seguir estos puntos claves:

