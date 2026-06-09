VIDEOS | “No éramos una amenaza": Policía reprime a madres buscadoras en Puebla

Durante la realización de un evento deportivo en Puebla, el gobierno de Alejandro Armenta reprimió a un grupo de madres buscadoras de desaparecidos.

Denuncia contra el gobierno de Alejandro Armenta por encapsulamiento de colectivos

La tarde del 8 de junio de 2026, las familias de madres buscadoras denunciaron que fueron “recibidas por un operativo policial desproporcionado” donde elementos de seguridad del Estado y del municipio, con escudos y equipo antimotín, “nos cercaron, encapsularon, empujaron y limitaron nuestro paso”, acusó el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

En un comunicado, la organización enfatizó que sólo iban familias buscadoras. “No éramos una amenaza. No llevábamos armas. Llevábamos los rostros de quienes nos faltan”, señalaron.

Agregaron que el gobierno presume una coordinación y recursos para recibir eventos deportivos internacionales, pero no pone la misma dedicación a la búsqueda de personas desaparecidas y criticaron la postura del régimen de Alejandro Armenta de hablar de diálogo ante las familias, pero envía a reprimirlos.

“En las mesas de diálogo, el Gobierno de Puebla habla de apertura, empatía y sensibilidad frente al dolor de las familias. Sin embargo, en la calle, esa supuesta sensibilidad se convierte en empujones, encapsulamiento y despliegue policial”, cuestionó el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

Qué exige el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla

La organización pide que el gobierno tenga “la misma voluntad política” que usa en los eventos públicos, coordinación, presupuesto, logística, personal, capacidad y atención inmediata en los casos de desaparición.

En su mensaje, el colectivo exige garantías de no repetición frente a cualquier acto de encapsulamiento o uso desproporcionado de la fuerza pública, atención a sus demandas, presupuesto suficiente y verificable para la búsqueda de desaparecidos y coordinación entre todos los órdenes de gobierno para resolver este problema.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en México y Puebla actualmente?

Hasta el día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas contabiliza a 130 mil 178 personas sin paradero ubicado, al menos desde 2006 a la fecha.

El Colectivo Voz de los Desaparecidos estima alrededor de 3 mil personas sin localizar tan solo en el estado de Puebla.

