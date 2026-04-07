Madrugada de ataques en la ZMG, Jalisco: Nieto defiende a abuela de su propio hijo y apuñalan a policía en Jalisco

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en Jalisco, pasó una madrugada de martes con hechos violentos y llamadas a emergencias.

El reporte de una persona herida con arma blanca activó las sirenas en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara. Policías municipales llegaron hasta un edificio de departamentos en el cruce de Avenida Justo Sierra y Severo Díaz.

Un reporte por heridas resultó ser una cruda pelea familiar que escaló hasta los golpes, dejando al descubierto una situación de violencia doméstica que sacudió a los vecinos de la zona.

🔴 #IMPORTANTE | Un hombre presuntamente agredió a golpes a su madre en la Col. Arcos Vallarta de Guadalajara; un sobrino intervino para defenderla. 🚨🩹⚠️



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/Pbpjm9IvX7 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 7, 2026

Sobrino se enfrenta a su tío por defender a su abuela en la ZMG

Dentro de uno de los departamentos, la tensión por el pago de la renta se salió de control. Un hombre de 47 años comenzó a agredir a su madre, una mujer de la tercera edad de 84 años. Al ver que su abuela estaba siendo golpeada, un joven menor de edad (sobrino del agresor) intervino para defenderla.

En el forcejeo, el menor le causó una herida en la cabeza a su tío para frenar el ataque. Aunque la mujer presentaba huellas de maltrato, se negó rotundamente a recibir atención médica o a proceder legalmente.

Intervención de la división especializada en violencia por pelea en la ZMG

Al lugar arribó personal de la división especializada en atención a la violencia contra las mujeres de la Comisaría de Guadalajara. A pesar de los esfuerzos por sensibilizar a la familia y ofrecer apoyo, los involucrados decidieron no entablar ninguna denuncia formal.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron las heridas superficiales de los participantes en la riña, pero el caso quedó en un acta administrativa ante la negativa de la víctima principal de señalar a su hijo.

Policía de Zapopan sobrevive a ataque con arma blanca

Casi de forma simultánea, el peligro se trasladó a la colonia Las Torres. Un elemento de la Policía de Zapopan, que se encontraba disfrutando de su día de descanso, fue interceptado por delincuentes en la zona de la glorieta de Chapalita.

Los sujetos intentaron despojarlo de su vehículo y, al resistirse, lo atacaron con un arma blanca en repetidas ocasiones. Herido y perdiendo sangre, el oficial logró manejar hasta la Calzada Lázaro Cárdenas y la calle Nuez para pedir ayuda.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un accidente vehicular sobre la carretera de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno a la altura del 92 Batallón de infantería municipio de San Juan de los Lagos, se trató del choque de un autobús de pasajeros con 11 lesionados. 💥🚌 pic.twitter.com/5DLOmgZ2g1 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 7, 2026

Auxilio frente a un motel en Lázaro Cárdenas, Jalisco

El oficial alcanzó a divisar a compañeros de Guadalajara que realizaban revisiones de rutina afuera de un motel y se detuvo para solicitar auxilio. Paramédicos de la Cruz Verde llegaron al sitio y confirmaron que el policía presentaba cuatro lesiones por arma blanca.

A pesar de la gravedad de las heridas, su estado de salud se reporta como regular. Sus propios compañeros de la corporación de Zapopan llegaron al lugar para confirmar su identidad y brindarle protección mientras era trasladado a un hospital.

Investigaciones bajo la lupa de la Fiscalía

Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco ya fue notificado y abrió una carpeta de investigación por el intento de robo y la agresión al oficial. Se están revisando las cámaras de vigilancia cercanas a la glorieta Chapalita para identificar a los responsables que escaparon tras el ataque.