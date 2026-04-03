Tragedias en Viernes Santo: Mujer muere en visita a 7 templos y niña muere tras fuerte choque en Zona Metropolitana de Guadalajara

La madrugada de este Viernes Santo estuvo marcada por hechos trágicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde una mujer de la tercera edad falleció durante un recorrido religioso, mientras que una niña de cinco años perdió la vida en un accidente vial. Autoridades municipales y cuerpos de emergencia atendieron los incidentes que durante la madrugada de hoy en Guadalajara, generaron movilización policiaca, además de consternación entre la población.

¿Qué ocurrió en el centro de Guadalajara durante la visita de los siete templos?

Una mujer de la tercera edad murió mientras realizaba la tradicional visita de los siete templos en el centro de Guadalajara. Los hechos se registraron en la Plaza Liberación, donde la mujer fue encontrada inconsciente en su silla de ruedas tras completar parte del recorrido religioso junto a su hermana.

Paramédicos municipales acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente confirmaron su fallecimiento. De acuerdo con familiares, la mujer padecía diversas enfermedades, aunque decidió salir por motivos de fe. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizará los estudios correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer en silla de ruedas perdió la vida en la Plaza Liberación en el Centro de Guadalajara, autoridades ya indagan las causas de su deceso.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_ ) pic.twitter.com/T50RIcRWBd — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 3, 2026

Tragedia en Viernes Santo: Accidente en El Salto deja una niña sin vida

En otro lamentable hecho ocurrido en Semana Santa, una niña de cinco años murió tras un accidente automovilístico ocurrido en el municipio de El Salto. El percance se registró sobre el Periférico Nuevo, donde un vehículo familiar chocó contra una camioneta de carga, provocando que el automóvil volcara hacia un arroyo.

El saldo fue de seis personas lesionadas, entre ellas la menor, quien inicialmente fue reportada grave, pero posteriormente perdió la vida en el lugar. La madre y otro menor fueron trasladados en estado crítico a un hospital. En tanto, el conductor de la camioneta resultó con lesiones menores. Durante la atención del accidente, otro vehículo impactó una patrulla; su conductor fue detenido por manejar bajo los efectos del alcohol, según confirmaron autoridades.

🔴 #IMPORTANTE | Autoridades confirman el fallecimiento de una menor de 5 años tras el choque múltiple registrado en Periférico Nuevo, en el municipio de El Salto. 🕊️🚨



Con información de: Diego García. pic.twitter.com/osEGy61rom — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 3, 2026

¿Qué pasó en Zapopan con el choque múltiple?

Un tercer incidente ocurrió en Zapopan, donde una camioneta impactó a varios vehículos detenidos en un semáforo. El choque, registrado en la carretera a Saltillo, dejó cuantiosos daños materiales, aunque sin personas lesionadas. De acuerdo con reportes preliminares, el conductor responsable también habría estado bajo los efectos del alcohol.

🔴 #IMPORTANTE | Un percance entre varios vehículos dejó cuantiosos daños materiales sobre la carretera a Saltillo, a la altura de la calle Luis Quintero, en la Col. Auditorio de Zapopan. 🚗💥



Con información de: Diego García. pic.twitter.com/T7HucbGlTD — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 3, 2026

Seguridad vial y emergencias: un llamado urgente en ZMG

Elementos de seguridad y paramédicos atendieron los distintos hechos, mientras autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades; estos incidentes ocurren en un contexto de alta movilidad por celebraciones religiosas, lo que incrementa los riesgos en calles y carreteras. La jornada deja una reflexión inevitable: ¿qué tanto estamos preparados para prevenir tragedias durante fechas de alta afluencia como Semana Santa?