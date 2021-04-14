VIDEO: Maestra grita a sus alumnos en clase en línea y la suspenden

No es el primer caso de una maestra que pierde los estribos durante una clase virtual, pero son pocos los docentes que son penalizados por esta falta de control, esto le ocurrió a una maestra de la San Marcos High School, ubicada en San Diego, California, quien tras gritarles a sus alumnos fue sancionada.

La profesora en cuestión trabajaba en una secundaria en San Diego, California, Alisa Piro, y fue suspendida por haberle gritado a sus alumnos, momento que quedó grabado y compartido en redes sociales.

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La mujer estaba en una clase en línea a través de Zoom cuando de pronto comenzó a sacar su coraje hacia las críticas que reciben los docentes por su labor durante las clases a distancia, esto desde que inició la pandemia por Covid-19.

Alisa no se contuvo y dijo a sus alumnos: “Me duele mucho que los padres intenten decirles a los maestros cómo hacer su trabajo... Si sus padres quieren venir a hablarme sobre cómo no hago un trabajo a distancia suficientemente bueno basado en lo que necesitan como personas, los desafío a que salgan, estoy cansada de los padres tratando de decirles a los maestros cómo hacer su trabajo”.

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Los alumnos de esta maestra se sorprendieron sobre la actitud y la forma en que sacó su inconformidad por la propuesta que realizaba un padre de familia para que ya regresen a las clases presenciales.

La docente mencionó las críticas que ha recibido ella y sus compañeros desde que iniciaron las clases en línea por parte de los padres, pero sobre todo mostró su desacuerdo en que quieran que se regrese a las aulas.

Maestra será investigada por comentarios

Aunque el video se viralizó y dividió opiniones sobre el comportamiento de la maestra, Alissa fue suspendida por las autoridades del distrito escolar, que también iniciará una investigación en su contra, ya que de acuerdo con exalumnos entrevistados por medios locales, la profesora tendía a degradar a los estudiantes que tenían opiniones diferentes a la de ella.

“Ella es una buena maestra cuando enseña, pero estas peroratas no son nuevas”, dijo una exalumna a un medio local.

Newly released video of a @SanMarcosUSD HS teacher going off on students and their parents over distance learning and other issues. Originally posted to FB. Apparently this is a common occurrence. pic.twitter.com/pjEN80kLNh — Reopen California Schools (@ReopenCASchools) April 12, 2021

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