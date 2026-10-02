“Mi querida maestra": así recuerdan a Nedi Edith asesinada en secundaria de Torreón

La muerte de Nedi Edith, maestra asesinada en Torreón, Coahuila, ha dejado mensajes de tristeza entre quienes hoy la recuerdan. Con la frase "Con el corazón lleno de tristeza", la comunidad expresa su pesar por lo ocurrido y mantiene presente la memoria de la docente.

Secundaria despide a Nedi Edith

Por medio de varias publicaciones en redes sociales, la comunidad ha despedido a Nedi Edith; entre ellas está el pésame de la comunidad de la Escuela Secundaria General No. 3 "Moises Sáenz Garza" de Torreón, Coahuila.

"Su entrega, profesionalismo y calidad humana dejan una huella imborrable en la educación de nuestra región. Nos unimos al dolor de su familia, amistades, compañeros de trabajo, estudiantes y de toda la comunidad educativa de la Secundaria General No. 13", expresaron por redes sociales.

Despiden a Nedi Edith tras ataque armado en secundaria de Torreón|Captura de pantalla

Estudiantes recuerdan a Nedi Edith

"La maestra Nedi Edith Nevarez González, QEPD, fue una excelente maestra de Español, fue una de las maestras que me inspiró para ser docente, nunca lo supo, pero le tenía yo mucha admiración... tengo muchas ganas de llorar, me duele y me puede tanto lo que sucedió, no es justo, era una excelente maestra, descanse en paz mi querida maestra", comparten por redes sociales exalumnos de la maestra Nedi Edith.

Entre los mensajes de despedida, los alumnos la recuerdan como una gran persona, amiga y una mujer muy noble: "Nedi Edith, una mujer noble. Una gran maestra en toda la extensión de la palabra. Estoy muy triste por tu partida, Nedi; siempre fuiste una gran persona y amiga de toda nuestra familia. Mis oraciones al cielo por ti, espero que descanses en paz", mencionó Eybette Mercado, exalumno de la maestra.

"Tuve el privilegio de tenerla como maestra durante mi formación en la Normal, y hoy puedo decir con mucho orgullo que llevo conmigo parte de todo lo que me enseñó. Sus palabras, sus consejos, sus enseñanzas y cada aprendizaje quedaron guardados en mi corazón y han sido parte del camino que he recorrido como docente", expresó Ofelia Ramírez en redes sociales.