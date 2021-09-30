VIDEO: Motociclista evita robo y dispara contra asaltantes en Brasil

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que un motociclista evitó un presunto intento de robo y disparó contra los dos asaltantes que iban a cometer el crimen, en calles de Brasil.

En las imágenes que han sido compartidas en diferentes plataformas se observa que los dos asaltantes, quienes iban a bordo de una moto, se detienen enfrente del motociclista para tratar de impedirle el paso. De acuerdo con medios internacionales, los hechos ocurrieron en Sao Paulo, Brasil.

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Posteriormente, ambos asaltantes bajan del vehículo y muestran lo que parece ser un arma de fuego y se dirigen hacia el motociclista. Sin embargo, el motociclista desciende de la unidad y huye del lugar, por lo que ambos sujetos tratan de levantar la moto que quedó tendida en el suelo.

De acuerdo con la información de las imágenes, el presunto intento de robo ocurrió el pasado 26 de septiembre de 2021, cerca de las 15:00 horas, en calles de la ciudad de Campo Limpo Paulista, en Brasil.

Motociclista sorprende a asaltantes en calles de Brasil

Una vez que el motociclista salió de la escena, los asaltantes trataron de levantar su vehículo. Sin embargo, segundos después regresó para disparar contra ambos sujetos; uno de ellos quedó tendido en el suelo y comenzó a arrastrarse para intentar huir.

El otro asaltante trató de escapar del lugar a bordo de su moto, pero terminó por caerse y tuvo que huir corriendo, mientras el motociclista continuó disparando contra el primer ladrón.

Una vez que el primer asaltante queda inmóvil en el suelo, el motociclista se aleja de la zona y realiza una llamada telefónica. Además, algunas personas se acercaron al lugar para presenciar los hechos.

De acuerdo con la información del video, el motociclista era un policía en Brasil, razón por la que portaba un arma de fuego.