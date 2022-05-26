Solicitarán exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar

Con la finalidad de realizar nuevos estudios y determinar certeza en las causas de la muerte de Debanhi Escobar Bazaldúa, se solicitará la exhumación de su cuerpo, informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja en la conferencia mañanera de este 26 de mayo de 2022.

En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el funcionario precisó que con el fin de "poder realizar la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar para hacer los estudios correspondientes, la Fiscalía de Nuevo León solicitará a un juez de control" la realización de este procedimiento.

Informó que el grupo interinstitucional que trabaja en el caso de la muerte de la joven de 18 años, se reunió el sábado pasado y que ha mantenido una comunicación permanente con la Fiscalía de Nuevo León y los padres de la víctima, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

#EnLaMañanera | El cuerpo de Debanhi Escobar será exhumado para realizar nuevos estudios y determinar las causas de su muerte, así lo informa el Subsecretario de Seguridad, @RicardoMeb pic.twitter.com/kcMoGJNloC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2022

"El pasado día sábado 21 de mayo se llevó a cabo una reunión interinstitucional del caso en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Fue una reunión donde se realizaron los distintos peritajes y la información con que se cuenta y por un consenso entre las instituciones s determinó, para darle mayor certeza a las causas del sentido deceso de Debanhi, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y peritajes forenses que fueran necesarios", indicó Mejía Berdeja en su informe semanal de Cero Impunidad.

Para ello, dijo, la Fiscalía del Estado de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo de la víctima a efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte.

Se aplica protocolo de feminicidio en caso Debanhi

Mejía Bardeja señaló en la conferencia mañanera que continúan los trabajos del grupo interinstitucional en el proceso de investigación de la muerte de Debanhi Escobar, en estrecha colaboración con el ministerio público local para el fortalecimiento de las líneas de investigación, siguiendo en todo momento el protocolo de feminicidio.

Aseguró que las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del gobierno de México siguen trabajando en el análisis de los equipos de grabación y telefonía relacionados con la carpeta de investigación.

Asimismo, se continúa con el intercambio de investigación para realizar las acciones técnicas y de inteligencia a efecto de ubicar a sujetos que pudieran estar vinculados a a línea de investigación por feminicidio.