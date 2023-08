Un grupo de padres de familia quemó libros de texto gratuitos en San Antonio del Monte, la primera comunidad de los Altos de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que se resiste a utilizar estos nuevos materiales.

Los habitantes rompieron los libros y luego les prendieron fuego al exterior de una escuela primaria en San Cristóbal de las Casas.

Entre gritos, los padres de familia señalaron que prefieren los contenidos de los libros anteriores por sobre los que actualmente se distribuyen en las escuelas.

#LibrosDeTexto | Padres de familia queman libros de texto gratuito en San Antonio del Monte, primera comunidad de los altos de #Chiapas que se resiste a utilizar los libros.



En el video se escucha que los pobladores mencionan "queremos a «Paco, 'El Chato'»", haciendo referencia… pic.twitter.com/UlF7Adf4yJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2023

Padres de familia queman libros de texto

Al grito de "¡Queremos a Paco El Chato!”, en alusión a una lectura que estaba en libros de texto anteriores, los padres prendieron el fuego que consumió los nuevos libros de texto, recién repartidos en el país.

Este hecho ocurrió en la comunidad San Antonio del Monte ubicada al norte del municipio de San Cristóbal de las Casas. Y es que tanto padres de familia como autoridades de la comunidad, aseguran que dicho material didáctico, no es apto para los alumnos.

“Me dijeron que estos libros, no veo que mis hijos aprendan algo, más que el comunismo y el libre género. Entonces los padres de familia dijeron pues si ya no viene como los antes, si ya no viene historia, ya no viene matemáticas, español, mucho menos geografía, que rayos va a aprender mi hijo”, dijo Daniel, representante educativo de la zona.

Aproximadamente mil personas tomaron esta decisión, firmando documentos de común acuerdo, para no recibir el material educativo.

Cabe mencionar que loslibros de texto arribaron a la escuela primaria de dicha comunidad hace dos semanas.

Meir Méndez, quien es habitante de San Cristóbal de las Casas aseguró que toda la colonia, “todos los padres de familia tomaron la decisión de que no están conformes lo que está saliendo en los nuevos está torciendo todo lo que es fechas, para ellos igual los que son menores de 7-8 años pues no está bien que aprendan eso”.

Hasta el momento las autoridades de la secretaría de Educación Pública del estado, no se han pronunciado por estos hechos.