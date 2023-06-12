Rumbo a las elecciones 2024, INE recibe invitación para reunión con AMLO

Tras el mensaje que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre mantener una reunión, el órgano electoral se posicionó previo al encuentro que mantendrán.

A través de un comunicado de prensa, el órgano electoral señaló: "Las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) recibimos la invitación del Presidente de la República para sostener un encuentro en el marco de la relación institucional natural entre un organismo constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo".

#BoletínINE 🖊️ | Posicionamiento de las consejeras y consejeros del INE previo a la reunión con el Presidente de la República. https://t.co/QS7RJKdG52 pic.twitter.com/fbXucI0680 — @INEMexico (@INEMexico) June 12, 2023

¿Por qué se reunirán los consejeros del INE y AMLO?

De acuerdo con las palabras del presidente, el pasado 8 de junio durante su conferencia matutina, este mencionó: “Hay la posibilidad de una reunión, con los consejeros del INE, en Palacio, yo los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral, que podamos empezar una etapa nueva (...)".

Ante esto, el INE reiteró lo dicho por el presidente AMLO y aseguró que: "Este diálogo tiene como propósito de refrendar la colaboración entre el INE y el Gobierno Federal, conforma a sus respectivas atribuciones, para asegurar la organización y el desarrollo de los próximos comicios en cumplimiento de la Constitución".

¿Cuándo será la reunión de los consejeros del INE con AMLO?

La reunión de los consejeros del órgano electoral con el jefe del Ejecutivo está prevista para el próximo martes 13 de junio, a menos de tres meses de que inicie el Proceso Electoral Federal de 2023-2024, donde se elegirán diversos cargos importantes como la presidencia de la República.

AMLO aprueba decisión de Guadalupe Taddei de bajarse el sueldo

Durante la misma conferencia mañanera del pasado 8 de junio, AMLO dio su punto de vista sobre la reducción de sueldo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei: "Me gustó mucho la decisión de la nueva presidenta del INE, de bajarse su sueldo, ¿por qué no lo hizo el anterior?”, mencionó.