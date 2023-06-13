AMLO designa a Alicia Bárcena como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores tras salida de Marcelo Ebrard

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), designó a la nueva secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, tras la salida de Marcelo Ebrard para contender en las encuestas de Morena y ser candidato presidencial.

“Va a estar encargada de despacho la diplomática Carmen Moreno Toscano, que se desempeña como subsecretaria de Relaciones Exteriores y he designado ocupar a la también diplomática Alicia Bárcena”, dijo AMLO.

Asimismo, el presidente AMLO destacó que se encuentra muy feliz por la nueva designación y que se trata de una mujer muy capaz: "Estoy muy contento porque vamos a estar bien representados, es una profesional, una diplomática, una mujer con convicciones, con principios y nos va a ayudar en este último tramo del Gobierno".

#ÚltimaHora | Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile sustituirá a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones, informa @lopezobrador_ pic.twitter.com/zi7b67gUYg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

¿Cuándo llegará Alicia Bárcena a la Secretaría de Relaciones Exteriores?

El presidente López Obrador señaló que mientras Alicia Bárcena toma posesión de la SRE, estará encargada del despacho la diplomática Carmen Moreno Toscano. La embajadora de México en Chile tomará la Secretaría en 10 días.

“En 10 días, porque está de Embajadora de México en Chile. Ella tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia, es una mujer muy inteligente, capaz, se inició hace varios años como subsecretaria de Ecología del Gobierno federal”, explicó el mandatario.

Cabe recordar que la salida de Marcelo Ebrard de la cancillería se dio el pasado 12 de junio, cuando este le presentó su renuncia al presidente López Obrador en Palacio Nacional. Tan solo un día después, el presidente designó a la Embajadora de México en Chile como la integrante de su gabinete.

¿Quién es Alicia Bárcena Ibarra? Nueva secretaria de Relaciones Exteriores tras Marcelo Ebrard|CEPAL

Marcelo Ebrard felicita a Alicia Bárcena tras ser designada como titular de la SRE

A través de su cuenta de Twitter, el excanciller felicitó a Alicia Bárcena tras ser designada como secretaria de Relaciones Esteriores: "Le deseo el mayor de los éxitos. Alicia colaboró estrechamente con nosotros durante su brillante gestión al frente de la CEPAL y mostró su capacidad y compromiso con las mejores causas. Abrazo Alicia!!!".

Felicito a Alicia Barcena por su postulación como Secretaria de Relaciones Exteriores y le deseo el mayor de los éxitos . Alicia colaboró estrechamente con nosotros durante su brillante gestión al frente de la CEPAL y mostró su capacidad y compromiso con las mejores causas.… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 13, 2023

Marcelo Ebrard sale de la SRE para ser elegido como candidato presidencial para 2024

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, decidió separarse de su cargo antes de la fecha límite dictada por el Consejo Nacional de Morena para poder participar en las cinco encuestas para ser elegido como el candidato presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, el PT (Partido del Trabajo) y el PVEM (Partido Verde Ecologista de México).