Reforma Electoral va por recorte al INE y contra compra de votos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que la ley secundaria en caso de no aprobarse la Reforma Electoral iría por reducir el presupuesto que se destina al INE y evitar la compra de votos.

El mandatario volvió a criticar a los defensores del INE y oponerse a la Reforma, que se prevé se discuta esta semana, pues calificó de “vergüenza” los sueldos que perciben los consejeros actuales.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que en su nueva iniciativa que prepara busca reducir gasto de consejeros del #INE pic.twitter.com/qfYFNPUDbK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

Durante la mañanera de hoy, reconoció que es difícil que avance la Reforma Electoral por ser de carácter constitucional, por lo que acudiría a una reforma secundaria para buscar la reducción de recursos al INE y combatir la compra de votos.

“Vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley porque ya se pusieron de acuerdo y no va haber reforma constitucional o va a ser muy difícil. Pero si no hay esa reforma, va haber una reforma legal, nos importan dos cosas, lo de reducir el gasto en el INE porque es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra de votos y eso lo podemos lograr con la ley sin la reforma a la constitución, eso está en la const. pero no está detallado en la ley secundaria”, dijo.

AMLO se pronuncia por elección de consejeros del INE

Sobre la elección de consejeros del INE, El Presidente dijo que cualquiera que elija es mejor que el que está actualmente, en referencia de Lorenzo Córdova, pues recordó el episodio de la conversación en el que hace expresiones racistas.

“El que elijan, cualquier ciudadano, estaría mejor de los que están, es una vergüenza el que está actualmente, solo por su racismo no debería estar ahí, solo por eso”, opinó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que cualquier ciudadano haría mejor trabajo que Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral. pic.twitter.com/fLo4LOKLxf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

El mandatario López Obrador criticó de nuevo a sus adversarios que desinformaron a la ciudadanía sobre la Reforma Electoral, pues dijo que la iniciativa busca recortar presupuesto del INE, la elección de los consejeros electorales y la reducción de recursos a partidos políticos además de los legisladores plurinominales.

“No tienen fundamento porque la Reforma Electoral pues es para que se gaste menos, para que no haya plurinominales, para que los partidos no tengan tanto dinero. ¿Qué partido es el que recibe más? Morena? ¿Ustedes creen que los que tienen sus mantas en las Lomas lo saben? No lo saben porque fueron manipulados”, dijo.