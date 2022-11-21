AMLO cancelaría reunión de la Alianza del Pacífico por Pedro Castillo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que plantea que la reunión de la Alianza del Pacífico se cancele o se posponga, ya que Pedro Castillo no podría recibir la presidencia de esta cumbre, programada para el próximo viernes.

"Vamos a posponer, vamos a buscar otra opción, es que yo soy el presidente transitorio, temporal de esa Alianza", dijo AMLO durante la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que se podría cancelar la cumbre de la Alianza del Pacífico porque no le dieron permiso a Pedro Castillo, presidente de Perú, ya que Congreso no le permitió viajar a México pic.twitter.com/M7Ru3ZmWiu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

"Que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú", dijo.

López Obrador dijo durante la mañanera de hoy que analiza que se realiza una reunión en Perú para que esté el presidente Pedro Castillo, luego de que el Congreso de ese país le negó el permiso para acudir a la XVII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico.

"Podríamos hacer una reunión en Perú, hacerla allá... voy a tener reuniones bilaterales si viene el Presidente de Chile, Costa Rica, Honduras, pero no necesariamente esta reunión de la Alianza del Pacífico", explicó AMLO.

¿Qué es la Cumbre de la Alianza del Pacífico?

La Alianza del Pacífico es una cumbre que se realiza entre los países de México, Chile, Perú y Colombia.

El próximo viernes se tenía planeada la XVII Cumbre en la Ciudad de México (CDMX) en la que el presidente López Obrador entregaría la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, que ocupará a partir del próximo 1 de enero.

El encuentro del próximo viernes contará con la presencia de los mandatarios de los Candidatos a Estado Miembro, Ecuador y Costa Rica, así como de representantes de Canadá, Corea y Singapur en su calidad de Candidatos a Estado Asociado del mecanismo.

La Alianza del Pacífico es un bloque político y económico que busca la integración para impulsar el crecimiento y la mayor competitividad de las economías que las integran.

