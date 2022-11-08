¿Qué se dijo en la mañanera de AMLO? Resumen del martes 8 de noviembre

ESte martes 8 de noviembre en la mañanera de AMLO se dieron a conocer los avances de la estrategia de seguridad y se anunció que el Pulso de la Salud se realizará cada 15 días. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

#EnLaMañanera | El Gobierno Federal ofrecerá cada 15 días y no cada mes su informe de seguridad, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/z2nNs5gLZF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

También se dio a conocer el lanzamiento de la campaña contra consumo de drogas.

Sorteo de la Lotería Nacional del 20 de noviembre

En la mañanera de AMLO se dio la presentación del boleto del sorte de la Lotería Nacional del próximo 20 de noviembre, el premio son 320 millones de pesos y una casa.

"Esa (casa) sí es fifí fifí, que tiene la presidencia en las Lomas. Todo esto es para obras, programas en beneficio de la gente", dijo el Presidente.

Continúa consolidación de la Guarcia Nacional

Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guarcia Nacional, informó en la mañanera de AMLO que se continúa reclutando personal para la corportación y hasta el momento suman 118 mil 880 elementos para alcanzar el objetivo de 128 mil 233.

En tanto, el almirante José Rafael Ojeda informó que se han desplegad más de 206 mil elementos para temas de seguridad pública.

Luis Cresencio Sandoval, titular de Sedena, destaca la detención de Juan Rodolfo Yépez, "el Rudy", hermano de José Antonio Yépez Ortiz, alías 'El Marro', líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

#EnLaMañanera | Fue detenido en Tecate, Baja California Juan Rodolfo Yépez, "el Rudy", hermano de José Antonio Yépez Ortiz, alías 'El Marro', líder del cártel de Santa Rosa de Lima pic.twitter.com/torG2ClqAy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

Continúan investigaciones por intoxicación en cuatro estados

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las investigaciones por los casos de intoxicación continúan. Entre las líneas de investigación se encuentran intoxicación por colorantes en dulces e ingerir pastillas para bajar de peso.

En Hidalgo, autoridades locales indicaron que las intoxicaciones obedecen a ubna tendencia simulada en redes sociales. En los cuatro estados, Rodríguez dijo que se descarta consumo de drogas.

#EnLaMañanera | Mientras que en Tapachula, Chiapas y Veracruz las intoxicaciones fueron por consumo de dulces, así lo informó @rosaicela_ Secretaria de Seguridad pic.twitter.com/xHcP0VPX2Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

Constancia de antecedentes penales se tramitará por internet

La titular de la SSPC informó en la mañanera de AMLO que entrará en vigor un nuevo sistema para tramitar la constancia de antedecentes penales, con la que se busca agilizar el tiempo en que se entrega el documento y que no haya actos de corrupción.

Se espera que con este nuevo sistema se pretende aumentar hasta en 700% la rapidez con que se expide esta constancia de antecedentes penales.

#EnLaMañanera | La constancia de antecedentes no penales se podrá tramitar por internet. Será un trámite que durará cinco minutos según la titular de Seguridad, @rosaicela_ pic.twitter.com/59DeGzRz6I — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

Suman casi 750 mil autos chocolate regularizados

Rodríguez detalló que del 19 de marzo al 7 de noviembre ya suman 747 mil 133 vehículos chocolates regularizados en 14 entidades.

Ya suman mil 867 millones 832 mil 500 pesos recaudados por la regularización de los autos chocolates. Baja California lidera la lista, seguido de Chihuahua y Sonora.

Presentación de campaña contra las drogas

Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, explicó en qué consiste la campaña contra el consumo de drogas, basado en la prevención.



Sedena rechaza compra de armamento extrajero

El titular de la Sedena dijo que no ha aumentado el presupuesto destinado a la compra de armamento ruso o alemán, como se señaló por parte de la prensa en la mañanera del lunes 7 de noviembre.

AMLO acusa al presidente del INE de ir contra la democracia



Tras la polémica de la Reforma Electoral y los dichos del presidente del INE, Lorenzo Córdova, el Presidente lo acusó de evitar promover la democracia. "Es una pieza clave del bloque conservador".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó al presidente del #INE Lorenzo Córdova de evitar promover la democracia pic.twitter.com/wI2aCkJqb4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

El Presidente aseguró que Córdova no se haya pronunciado contra los fraudes electorales, por ello, aseguró, la Reforma Electoral permitirá evitarlos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también criticó a Lorenzo Córdova por no pronunciarse sobre fraudes electorales ocurridos en el pasado en el país pic.twitter.com/fCshupebo9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

Analizan aumento al salario mínimo



El Presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa que se analiza el aumento del salario mínimo, aunque que sería moderado, pero que sí habrá.

"Se requiere aumentar el salario, si bien es cierto que tiene que ser cuidadoso por la situación de la inflación, no debe de utilizarse como pretexto", dijo.

AMLO recomienda que caso de Ariadna Fernanda lo atraiga FGR

El Presidente pidió que se investigue a fondo y que haya justicia en el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda, por lo que recomendó que la FGR atraiga el caso.

"Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalia General con un enfoque de derechos humanos para que se resuelva esto lo más pronto posible, que la FGR se haga cargo", dijo en confere ncia de prensa.