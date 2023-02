AMLO advierte veto a ley sobre multas por insultar al Presidente

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que aplicaría el veto a las reformas a la Ley Sobre Delitos de Imprenta, en la que se aumentan las multas por insultar o injurias al Presidente.

López Obrador dijo que esta iniciativa, que busca modificar al menos seis artículos de la ley, va en contra de la libertad de expresión, por lo que en caso de que se apruebe, aplicaría el veto.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ 'bateará' la ley que está en comisiones de San Lázaro y que incrementa multas por insultar al presidente pic.twitter.com/JV7Vh9zw1v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

“Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al Presidente le van a aumentar el castigo, que va a tener que pagar 23 veces más. No sé quién hizo eso, no lo necesito, lo voy a vetar. No, libertad de expresión”, aseguró AMLO durante la mañanera de hoy.

¿Qué dice la ley sobre multas por insultar al Presidente?

Durante la noche del martes, comisiones de la Cámara de Diputados avalaron modificar seis artículos de la Ley Sobre Delitos de Imprenta, por lo que quien exprese insultos hacia el Presidente tendrá multas de hasta 4 mil 149 pesos.

“La adecuación al artículo 32, que estipula las sanciones para las faltas a la moral, plantea que se castiguen con multas de 10 a 40 UMA. Por lo que hace al artículo 33, que contempla el castigo para quienes cometan ataques contra el orden y la paz pública, propone sancionar las injurias al Presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, con multa que va de cinco a 40 UMA”, se lee en el documento sobre las modificaciones a la Ley sobre Delitos de Imprenta.

La ley también contempla que se apliquen multas a quien insulte o exprese injurias al magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de circuito de cualquier estado.

También indica no se podrán emitir insultos para las naciones amigas y en un menor nivel, a secretarios del despacho, al titular de la Fiscalía General de la República o directores de departamentos federales, gobernadores e incluso a quien ocupe la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.

La iniciativa que busca aumentar multas por insultar a AMLO se discutirá este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados.