Gobierno denuncia a esposa de Genaro García Luna, busca devolución de 4 departamentos

Durante la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dio a conocer sobre la denuncia contra Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, quien fuera exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Cristina Pereyra, de acuerdo con el Gobierno de México, busca la devolución de cuatro departamentos que posee en Miami, Estados Unidos, los cuales se encuentran intervenidos por el gobierno.

La esposa de Genaro García Luna está denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por usos de recursos de procedencia ilícita, así como varios de sus familiares.

#EnLaMañanera | El gobierno mexicano confirma denuncia contra Cristina Pereyra, esposa de Genaro #GarcíaLuna, exsecretario de Seguridad Pública.



Busca devolución de cuatro departamentos que posee en Estados Unidos. pic.twitter.com/2bIolL7M6g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 9, 2023

Asimismo, la UIF dio a conocer que Genaro García Luna no solo tiene propiedades en Florida, sino que tiene dinero invertido en algunas empresas de manera "oculta".

Cabe recordar que fue el pasado 21 de febrero cuando Genaro García Luna fue declarado culpable por cinco cargos en una corte de Estados Unidos.

Los cargos por los que fue declarado culpable Genaro García Luna fueron:

Participar en una organización criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad.

Conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional.

Conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína.

Conspiración para importar cocaína.

Hacer declaraciones falsas.



Búnker de Genaro García Luna

Este jueves 9 de marzo, la conferencia matutina de AMLO se llevó a cabo en el Búnker de Genaro García Luna, hoy Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.

Fue concebido como un "espacio de inteligencia, tecnología e información, un cerebro informático que supuestamente serviría para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico”.

Se detalló que el recinto, recién inaugurado en noviembre de 2009, tuvo un costo de 3 mil 346 millones de pesos.

AMLO se lanza contra Felipe Calderón

AMLO criticó la estrategia de Felipe Calderón en declarar la guerra a los grupos criminales durante su sexenio. En ese sentido, señaló que sí hay elementos para sostener que durante su gobierno imperó un narcoestado.