AMLO dará conferencia matutina en búnker de Genaro García Luna

Durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que el próximo jueves 09 de marzo dará la mañanera desde el búnker del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En ese sentido, invitó a los reporteros a que asistan.

“Vamos a tener ahí la conferencia, se van a rayar por lo que van a ver”, aseguró AMLO. Asimismo, recordó que cuando Genaro García Luna invitaba a los reporteros a ver su equipo de trabajo en el búnker, los periodistas salían de ahí diciendo "qué maravilla".

Aunado a ello, AMLO lanzó una crítica hacia el exfuncionario en el sexenio de Felipe Calderón: “Como si enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia fuera solo un asunto de pantallas del C5, o el C11″.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ hará su conferencia mañanera en el "búnker" que era del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna pic.twitter.com/VgYrC8yFtI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 6, 2023

El tema del búnker de Genaro García Luna salió después de que AMLO recordó que durante el pasado fin de semana, el exfiscal de Estados Unidos (EU), William Barr, mencionó a través de un artículo que el gobierno mexicano no combate a las organizaciones criminales.

AMLO se lanza contra EU por consumo de fentanilo

Durante la conferencia mañanera, AMLO se lanzó contra el gobierno de Estados Unidos (EU), esto después de la iniciativa de que el narcotráfico mexicano se cataloguen como terrorismo.

Fue el congresista Dan Crenshaw, junto al republicano Michael Waltz presentaron en febrero del presente año una iniciativa para que el Ejército de Estados Unidos combata al narcotráfico en territorio mexicano y señalarlos de terrorismo.

Ante esto, AMLO se lanzó contra la iniciativa, sobre la cual dijo que se trataba de propaganda.

“Estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral”, señaló AMLO sobre la iniciativa por parte de EU.

Posteriormente, el presidente López Obrador rechazó que su gobierno vaya a implementar alguna estrategia del combate al narcotráfico que no sea pacifista e insistió a EU modificar las circunstancias que orillan al consumo de fentanilo en el país.

