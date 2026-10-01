¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en la Mañanera de este jueves?: Resumen y noticias más relevantes | EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum, realiza su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional este 1 de octubre 2026, abordando diversos temas, pero ¿cuáles fueron los puntos importantes de hoy?

Azteca Noticias te comparte el resumen EN VIVO sobre la conferencia matutina de la presidente de la República Mexicana; los temas clave y otros anuncios.

¿A qué hora inicia la mañanera de Claudia Sheinbaum?