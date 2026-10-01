¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en la Mañanera de este jueves?: Resumen y noticias más relevantes | EN VIVO
Esto fue lo que dijo la presidente Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 1 de octubre 2026; los temas y noticias más importantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum, realiza su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional este 1 de octubre 2026, abordando diversos temas, pero ¿cuáles fueron los puntos importantes de hoy?
Azteca Noticias te comparte el resumen EN VIVO sobre la conferencia matutina de la presidente de la República Mexicana; los temas clave y otros anuncios.
¿A qué hora inicia la mañanera de Claudia Sheinbaum?
La conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum comienza alrededor de las 7:30 horas y suele terminar a las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.