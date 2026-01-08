Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre Reforma Electoral? Mañanera de este jueves 8 de enero

La presidenta Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero desde Palacio Nacional, uno de los temas más relevantes es la entrega de la propuesta de Reforma Electoral.

Mañanera jueves 8 de enero.
Mañanera jueves 8 de enero: ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre reforma Electoral?|Gobierno de México.
Notas,
Política

Escrito por:  América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Este jueves 8 de enero, la agenda nacional se centra en el futuro de la democracia mexicana. Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum dedique parte de su conferencia matutina a desglosar los puntos clave de la Reforma Electoral. Fuerza Informativa Azteca te da el minuto a minuto de la conferencia mañanera de este jueves 8 de enero.

Mañanera 8 enero 2026: Presidenta Sheinbaum habla sobre Reforma Electoral desde Palacio Nacional

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Tags relacionados
Claudia Sheinbaum Presidencia de México INE

Notas