¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre Reforma Electoral? Mañanera de este jueves 8 de enero
La presidenta Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero desde Palacio Nacional, uno de los temas más relevantes es la entrega de la propuesta de Reforma Electoral.
Este jueves 8 de enero, la agenda nacional se centra en el futuro de la democracia mexicana. Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum dedique parte de su
conferencia matutina
a desglosar los puntos clave de la Reforma Electoral. Fuerza Informativa Azteca te da el minuto a minuto de la conferencia mañanera de este jueves 8 de enero.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.