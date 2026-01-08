¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre Reforma Electoral? Mañanera de este jueves 8 de enero

Este jueves 8 de enero, la agenda nacional se centra en el futuro de la democracia mexicana. Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum dedique parte de su conferencia matutina a desglosar los puntos clave de la Reforma Electoral. Fuerza Informativa Azteca te da el minuto a minuto de la conferencia mañanera de este jueves 8 de enero.

