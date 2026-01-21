Presidenta Sheinbaum revela detalles sobre el envío de 37 criminales a EU; mañanera 21 de enero
Entérate de la lista y los detalles del operativo mediante el cual 37 criminales fueron enviados a Estados Unidos. Sigue el minuto a minuto de la Mañanera de este 21 de enero.
Este miércoles 21 de enero, la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum arranca con más detalles sobre la operación donde el gobierno federal realizó el traslado de 37 personas privadas de la libertad hacia Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales.
Mañanera Sheinbaum 21 de enero: Detalles del envío de 37 criminales a Estados Unidos
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.