Garduño se integra a la SEP; fue procesado por incendio en centro migratorio de Ciudad Juárez

El extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, se integró a la Secretaría de Educación Pública (SEP), como director general del Centro de Formación para el Trabajo.

En 2023, Francisco Garduño fue procesado por el incendio en un centro migratorio del INM en Ciudad Juárez, Chiahuahua

Fue el secretario de Educación Pública, Mario Delgado quien dio a conocer el nombramient luego de que se reunió con él y lo calificó como un "funcionario ejemplar".

"Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta, Claudia Sheinbaum como director General de Centros de Formación para el Trabajo.

"Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación Media Superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional .

"Esto se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alínea con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar", escribió Delgado Carrillo en su cuenta de X.

¿Qué pasó en el INM de Ciudad Juárez y Francisco Garduño?

La noche del 27 de marzo de 2023, ocurrió un incendio en el centro de migrantes de Ciudad Juárez, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México.

El fuego terminó con la vida de al menos a 40 personas y dejó a unas 26 gravemente heridas; habría sido iniciado por migrantes cuando prendieron fuego a sus colchones en un intento de protestar por su deportación.

El entonces comisionado, Francisco Garduño, fue acusado de haber cometido el delito de ejercicio ilícito del servicio público y presuntamente incurrir en una serie de omisiones que provocaron el en la estancia, ubicada junto al puente internacional Reforma, y que estaba bajo su mando.

Las personas muertas y heridas eran todos varones, ciudadanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.