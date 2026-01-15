¡Ni revocación ni auditorías! SCJN blinda a Abelina López, alcaldesa de Acapulco, Guerrero

La alcaldesa de Acapulco , Abelina López Rodríguez, volvió a librar un nuevo golpe legal, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara el blindaje jurídico que impide que sea investigada o separada del cargo.

Aun con las acusaciones que enfrenta por el presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2023 en Guerrero, se declaró infundado los recursos de reclamación presentados por la Auditoría Superior estatal y por el Congreso local.

¿La SCJN protege a Abelina López?

Por unanimidad, el pleno de la SCJN desestimó cuatro recursos de reclamación promovidos por el Congreso del Estado de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado (ASE), los cuales buscaban reanudar las investigaciones contra la alcaldesa morenista.

Con ello, la Corte confirmó la validez de las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025, promovidas por el municipio de Acapulco, que mantienen vigentes las suspensiones que bloquean cualquier auditoría o intento de revocación de mandato.

En pocas palabras: Abelina no puede ser investigada ni removida del cargo, al menos por ahora. Lo que ha desatado controversias sobre si los jueces “electos por el pueblo” no estarían encubriendo a la morenista.

¿De qué acusan a Abelina López?

La acusación central gira en torno a un presunto manejo irregular de 898 millones de pesos provenientes del Ramo 33 y otros fondos federales, destinados originalmente a obras públicas y programas sociales.

Según la ASE, hasta el momento no existe claridad sobre el destino de esos recursos, los cuales debían beneficiar directamente a la población de Acapulco.

Fue en junio de 2025 que, la Auditoría presentó una denuncia formal contra la alcaldesa por presunto ejercicio ilícito del servicio público, aunque no trascendió.

Entre sus tantas controversias, en octubre, la alcaldesa también fue captada utilizando un costoso collar de una marca francesa de joyas que, según reportes, está valuado en más de 200 mil pesos. ¿Cuál fue su excusa? un regalo del pueblo.

Para eso sí tuvo respuesta, pero los acapulqueños siguen sin saber qué ocurrió con dichos recursos que estaban destinados para drenaje, seguridad y programas sociales.

SCJN ¿justicia o encubrimiento?

Durante la sesión, las ministras María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, junto con el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propusieron declarar infundados los alegatos del Congreso local y de la ASE.

Bajo la presidencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz, el pleno confirmó que las medidas cautelares seguirán vigentes, respaldando las resoluciones emitidas previamente por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro en retiro Javier Laynez Potisek.

Esto significa que, legalmente, Abelina López permanece intocable, pese a la presión política y social.

