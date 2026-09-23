¿De qué trató hoy miércoles 23 de septiembre la conferencia mañanera de la presidente? Resumen EN VIVO

El gabinete federal presentó la evaluación de sus proyectos prioritarios desde Palacio Nacional y abrió el diálogo con la prensa para responder sobre la coyuntura del país. En Azteca Noticias te mostramos los datos precisos y el resumen de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 23 de septiembre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 23 de septiembre 2026. Hoy se hablará de trenes. La acompañan Jesús Esteva, Andrés Lajous, Ricardo Vallejo y Néstor Núñez. El primero en tomar la palabra es Andrés Lajous, director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Informa sobre el avance en trenes