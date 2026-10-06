¿De qué trató hoy martes 6 de octubre la conferencia de la presidente? Resumen EN VIVO

Sigue EN VIVO la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional este martes 6 de octubre. Aquí encontrarás la actualización de los asuntos más relevantes de la conferencia, así como las respuestas de la presidente a las preguntas de la prensa y los detalles de los temas que se aborden durante la mañana.

Avances Salud Casa por Casa

Leticia Ramírez, titular de la Secretaría del Bienestar, presenta los avances del programa, que suma más de 27 millones de consultas gratuitas y ha atendido a 10 millones 276 mil 651 hogares en México.

Sheinbaum explicó que los estados no pueden establecer acuerdos con potencias extranjeras sin autorización del Estado mexicano. Señaló que Querétaro mantiene nueve proyectos de cooperación con agencias de EU, pero aclaró que la academia policial es independiente de estos convenios.